Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo nel Regno Unito, compresi i costi delle Abitazioni degli Occupanti Proprietari (CPIH) a/a (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)
|Medio
|4.2%
|3.9%
|
4.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo, che include i costi delle abitazioni degli occupanti proprietari (CPIH) a/a, rappresenta una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. In contrasto con l'indice dei prezzi al consumo, CPIH include i costi di alloggio degli occupanti proprietari. L'IPC è una delle misure chiave del sentimento dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo nel Regno Unito, compresi i costi delle Abitazioni degli Occupanti Proprietari (CPIH) a/a (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
