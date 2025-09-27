CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi al Consumo nel Regno Unito, compresi i costi delle Abitazioni degli Occupanti Proprietari (CPIH) a/a (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Prezzi
Medio 4.2% 3.9%
4.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice dei Prezzi al Consumo, che include i costi delle abitazioni degli occupanti proprietari (CPIH) a/a, rappresenta una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. In contrasto con l'indice dei prezzi al consumo, CPIH include i costi di alloggio degli occupanti proprietari. L'IPC è una delle misure chiave del sentimento dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo nel Regno Unito, compresi i costi delle Abitazioni degli Occupanti Proprietari (CPIH) a/a (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
4.2%
3.9%
4.1%
giu 2025
4.1%
3.6%
4.0%
feb 2025
3.7%
3.5%
3.9%
dic 2024
3.5%
3.8%
3.5%
nov 2024
3.5%
3.2%
3.2%
set 2024
2.6%
4.0%
3.1%
ago 2024
3.1%
3.1%
lug 2024
3.1%
2.8%
giu 2024
2.8%
2.8%
2.8%
mag 2024
2.8%
3.9%
3.0%
apr 2024
3.0%
3.8%
mar 2024
3.8%
3.7%
3.8%
feb 2024
3.8%
3.8%
4.2%
gen 2024
4.2%
3.6%
4.2%
dic 2023
4.2%
3.9%
4.2%
nov 2023
4.2%
4.6%
4.7%
ott 2023
4.7%
5.3%
6.3%
set 2023
6.3%
5.4%
6.3%
ago 2023
6.3%
5.9%
6.4%
lug 2023
6.4%
6.6%
7.3%
giu 2023
7.3%
7.0%
7.9%
mag 2023
7.9%
7.4%
7.8%
apr 2023
7.8%
8.1%
8.9%
mar 2023
8.9%
8.3%
9.2%
feb 2023
9.2%
8.4%
8.8%
gen 2023
8.8%
8.9%
9.2%
dic 2022
9.2%
9.3%
9.3%
nov 2022
9.3%
9.4%
9.6%
ott 2022
9.6%
9.7%
8.8%
set 2022
8.8%
9.5%
8.6%
ago 2022
8.6%
9.7%
8.8%
lug 2022
8.8%
9.1%
8.2%
giu 2022
8.2%
8.8%
7.9%
mag 2022
7.9%
7.6%
7.8%
apr 2022
7.8%
6.4%
6.2%
mar 2022
6.2%
5.9%
5.5%
feb 2022
5.5%
5.5%
4.9%
gen 2022
4.9%
5.3%
4.8%
dic 2021
4.8%
4.9%
4.6%
nov 2021
4.6%
3.9%
3.8%
ott 2021
3.8%
3.2%
2.9%
set 2021
2.9%
3.0%
3.0%
ago 2021
3.0%
2.1%
2.1%
lug 2021
2.1%
2.8%
2.4%
giu 2021
2.4%
2.1%
2.1%
mag 2021
2.1%
1.3%
1.6%
apr 2021
1.6%
0.9%
1.0%
mar 2021
1.0%
0.5%
0.7%
feb 2021
0.7%
0.6%
0.9%
gen 2021
0.9%
0.6%
0.8%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento