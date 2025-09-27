Calendario Economico
Posizioni nette non commerciali CFTC CAD (CFTC CAD Non-Commercial Net Positions)
|Basso
|-114.8 K
|
-107.2 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-114.8 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il rapporto settimanale delle posizioni nette non commerciali CAD della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni futures CAD long e short esistenti sul mercato e aperte da trader non commercial (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni long in dollari canadesi negli Stati Uniti.
I trader non commercial NON aprono posizioni per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commercial per le negoziazioni con alcuni asset e non commercial con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.
La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni si è formato.
La crescita della quantità di posizioni long speculative in dollari canadesi è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato CAD. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati rispetto alla scala globale.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Posizioni nette non commerciali CFTC CAD (CFTC CAD Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.
