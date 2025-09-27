CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Posizioni nette non commerciali CFTC CAD (CFTC CAD Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Basso -114.8 K
-107.2 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-114.8 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il rapporto settimanale delle posizioni nette non commerciali CAD della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni futures CAD long e short esistenti sul mercato e aperte da trader non commercial (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni long in dollari canadesi negli Stati Uniti.

I trader non commercial NON aprono posizioni per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commercial per le negoziazioni con alcuni asset e non commercial con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni si è formato.

La crescita della quantità di posizioni long speculative in dollari canadesi è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato CAD. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati rispetto alla scala globale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Posizioni nette non commerciali CFTC CAD (CFTC CAD Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
-114.8 K
-107.2 K
16 set 2025
-107.2 K
-108.9 K
9 set 2025
-108.9 K
-109.0 K
2 set 2025
-109.0 K
-105.0 K
26 ago 2025
-105.0 K
-93.1 K
19 ago 2025
-93.1 K
-90.1 K
12 ago 2025
-90.1 K
-79.4 K
5 ago 2025
-79.4 K
-76.4 K
29 lug 2025
-76.4 K
-70.3 K
22 lug 2025
-70.3 K
-74.1 K
15 lug 2025
-74.1 K
-71.6 K
8 lug 2025
-71.6 K
-63.5 K
1 lug 2025
-63.5 K
-53.2 K
24 giu 2025
-53.2 K
-66.3 K
17 giu 2025
-66.3 K
-93.1 K
10 giu 2025
-93.1 K
-108.4 K
3 giu 2025
-108.4 K
-103.9 K
27 mag 2025
-103.9 K
-103.9 K
20 mag 2025
-103.9 K
-82.2 K
13 mag 2025
-82.2 K
-70.6 K
6 mag 2025
-70.6 K
-67.2 K
29 apr 2025
-67.2 K
-67.2 K
22 apr 2025
-67.2 K
-83.9 K
15 apr 2025
-83.9 K
-119.2 K
8 apr 2025
-119.2 K
-130.0 K
1 apr 2025
-130.0 K
-129.5 K
25 mar 2025
-129.5 K
-136.6 K
18 mar 2025
-136.6 K
-142.4 K
11 mar 2025
-142.4 K
-143.8 K
4 mar 2025
-143.8 K
-137.9 K
25 feb 2025
-137.9 K
-144.6 K
18 feb 2025
-144.6 K
-150.8 K
11 feb 2025
-150.8 K
-160.4 K
4 feb 2025
-160.4 K
-147.6 K
28 gen 2025
-147.6 K
-150.8 K
21 gen 2025
-150.8 K
-167.2 K
14 gen 2025
-167.2 K
-178.6 K
7 gen 2025
-178.6 K
-176.7 K
24 dic 2024
-176.7 K
-182.1 K
17 dic 2024
-182.1 K
-181.6 K
10 dic 2024
-181.6 K
-159.3 K
3 dic 2024
-159.3 K
-154.0 K
26 nov 2024
-154.0 K
-183.6 K
19 nov 2024
-183.6 K
-182.4 K
12 nov 2024
-182.4 K
-175.2 K
5 nov 2024
-175.2 K
-167.5 K
29 ott 2024
-167.5 K
-140.6 K
22 ott 2024
-140.6 K
-122.4 K
15 ott 2024
-122.4 K
-89.2 K
8 ott 2024
-89.2 K
-70.0 K
12345678...19
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento