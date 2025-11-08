CalendarioSezioni

Asta dei Titoli Protetti dall'Inflazione del Tesoro degli Stati Uniti a 30 anni (TIPS) (United States 30-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (United States Department of the Treasury)
Settore
Market
Medio 2.650%
2.403%
Ultima versione
Precedente
2.650%
Prossima versione
Precedente
L'asta TIPS a 30 anni rappresenta il rendimento percentuale dei titoli protetti dall'inflazione del Tesoro con scadenza a 30 anni. La differenza tra il rendimento dei TIPS e quello dei buoni del Tesoro standard è considerata un segnale delle previsioni degli investitori per quanto riguarda il livello di inflazione.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta dei Titoli Protetti dall'Inflazione del Tesoro degli Stati Uniti a 30 anni (TIPS) (United States 30-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2.650%
2.403%
2.403%
2.055%
2.055%
2.200%
2.200%
1.970%
1.970%
1.550%
1.550%
0.920%
0.920%
0.195%
0.195%
-0.292%
-0.292%
-0.040%
-0.040%
-0.272%
-0.272%
0.261%
0.261%
0.501%
0.501%
1.093%
1.093%
1.235%
1.235%
0.934%
0.934%
1.003%
1.003%
0.908%
0.908%
0.880%
0.880%
0.923%
0.923%
0.666%
0.666%
0.905%
0.905%
1.120%
1.120%
1.200%
1.200%
1.142%
1.142%
0.842%
0.842%
0.985%
0.985%
