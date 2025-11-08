Calendario Economico
Asta dei Titoli Protetti dall'Inflazione del Tesoro degli Stati Uniti a 30 anni (TIPS) (United States 30-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
|Medio
|2.650%
|
2.403%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
2.650%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'asta TIPS a 30 anni rappresenta il rendimento percentuale dei titoli protetti dall'inflazione del Tesoro con scadenza a 30 anni. La differenza tra il rendimento dei TIPS e quello dei buoni del Tesoro standard è considerata un segnale delle previsioni degli investitori per quanto riguarda il livello di inflazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta dei Titoli Protetti dall'Inflazione del Tesoro degli Stati Uniti a 30 anni (TIPS) (United States 30-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)"indicatore macroeconomico.
