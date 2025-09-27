CalendarioSezioni

Asta Obbligazionaria a 20 anni Stati Uniti (United States 20-Year Bond Auction)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (United States Department of the Treasury)
Settore
Market
Medio 4.613%
4.876%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.613%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta Obbligazionaria a 20 anni Stati Uniti (United States 20-Year Bond Auction)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
4.613%
4.876%
4.876%
4.935%
4.935%
4.942%
4.942%
5.047%
5.047%
4.810%
4.810%
4.632%
4.632%
4.830%
4.830%
4.900%
4.900%
4.686%
4.686%
4.680%
4.680%
4.590%
4.590%
4.039%
4.039%
4.160%
4.160%
4.466%
4.466%
4.452%
4.452%
4.635%
4.635%
4.818%
4.818%
4.542%
4.542%
4.595%
4.595%
4.423%
4.423%
4.213%
4.213%
4.780%
4.780%
5.245%
5.245%
4.592%
4.592%
4.499%
4.499%
4.036%
4.036%
4.010%
4.010%
3.954%
3.954%
3.920%
3.920%
3.909%
3.909%
3.977%
3.977%
3.678%
3.678%
3.935%
3.935%
4.072%
4.072%
4.395%
4.395%
3.820%
3.820%
3.380%
3.380%
3.420%
3.420%
3.488%
3.488%
3.290%
3.290%
3.095%
3.095%
2.651%
2.651%
2.396%
2.396%
2.210%
2.210%
1.942%
1.942%
1.872%
1.872%
2.065%
2.065%
2.100%
2.100%
1.795%
1.795%
1.850%
12
