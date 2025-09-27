L'Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) a/a mostra variazioni dei prezzi di beni e servizi in Sudafrica nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, vale a di vista dei consumatori finali di beni e servizi.

L'indice è calcolato come variazione del valore di beni e servizi inclusi in un paniere fisso di consumo. I beni e i servizi rappresentativi della spesa delle famiglie sono inclusi nel paniere dei consumatori. Il carrello viene rivisto di volta in volta. Attualmente comprende 12 categorie di beni e servizi, come cibo e bevande, vestiti, elettrodomestici, trasporti e servizi educativi, tra gli altri. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa nella spesa per consumi finali. I pesi vengono regolati ogni 4-5 anni.

Alimenti, alcol, tabacco ed energia sono esclusi dal calcolo dell'IPC core a causa della loro elevata volatilità. L'indice core ignora beni e servizi, che non fanno parte della spesa finale delle famiglie al consumo, nonché alcune categorie di spese che non possono essere incluse nel sistema unico, come il gioco d'azzardo, l'affitto imputato di alloggi, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sanitaria statale, i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente, ecc.

L'Indice dei Prezzi al Consumo è uno degli indicatori chiave per misurare l'inflazione. Una lettura superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni ZAR, mentre le letture inferiori sono considerate negative.

Ultimi valori: