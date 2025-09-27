Il rapporto settimanale sulle Posizioni Nette Non Commerciali in franchi svizzeri della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni futures in CHF lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe in CHF negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader (COT) per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti vengono elaborati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

La crescita delle posizioni lunghe speculative in franchi svizzeri è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato in CHF. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori: