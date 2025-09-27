Calendario Economico
Indice Leader Giappone (Japan Leading Index)
|Basso
|105.9
|106.4
|
105.1
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|105.9
|
105.9
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Japan Leading Index integra le fluttuazioni di importanti indicatori economici in varie attività economiche, come la produzione e l'occupazione. Questo è l'indice creato per comprendere lo stato attuale dell'economia e per contribuire alle previsioni future.
Il Japan Leading Index è una combinazione dei principali 12 indicatori per il Giappone. Questi includono azioni, ordini di macchinari, prezzi delle azioni e altri importanti indicatori economici a medio e lungo termine.
Questo è un indicatore principale. Gli analisti ritengono che l'indice principale preveda le prospettive per l'economia domestica da sei a nove mesi dopo il periodo di riferimento. Letture al di sopra delle aspettative sono viste come positive per lo yen.
Questo indice è progettato per prevedere la direzione futura dell'economia. L'indice è creato dalle statistiche finanziarie delle serie principali che fluttuano prima del movimento economico. Le principali statistiche della serie includono l'indice del rapporto di inventario dei beni della domanda finale, il numero di nuove aperture di lavoro e l'indice azionario TSE.
L'aumento dei valori degli indici è considerato un miglioramento per l'economia.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Leader Giappone (Japan Leading Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
