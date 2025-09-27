CalendarioSezioni

Indice Leader Giappone (Japan Leading Index)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
Azienda
Basso 105.9 106.4
105.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
105.9
105.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Japan Leading Index integra le fluttuazioni di importanti indicatori economici in varie attività economiche, come la produzione e l'occupazione. Questo è l'indice creato per comprendere lo stato attuale dell'economia e per contribuire alle previsioni future.

Il Japan Leading Index è una combinazione dei principali 12 indicatori per il Giappone. Questi includono azioni, ordini di macchinari, prezzi delle azioni e altri importanti indicatori economici a medio e lungo termine.

Questo è un indicatore principale. Gli analisti ritengono che l'indice principale preveda le prospettive per l'economia domestica da sei a nove mesi dopo il periodo di riferimento. Letture al di sopra delle aspettative sono viste come positive per lo yen.

Questo indice è progettato per prevedere la direzione futura dell'economia. L'indice è creato dalle statistiche finanziarie delle serie principali che fluttuano prima del movimento economico. Le principali statistiche della serie includono l'indice del rapporto di inventario dei beni della domanda finale, il numero di nuove aperture di lavoro e l'indice azionario TSE.

L'aumento dei valori degli indici è considerato un miglioramento per l'economia.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Leader Giappone (Japan Leading Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025 prelim.
105.9
106.4
105.1
giu 2025
105.6
106.1
106.1
giu 2025 prelim.
106.1
103.8
104.8
mag 2025
104.8
105.3
105.3
mag 2025 prelim.
105.3
104.9
104.2
apr 2025
104.2
103.4
103.4
apr 2025 prelim.
103.4
108.1
107.6
mar 2025
108.1
107.7
107.7
mar 2025 prelim.
107.7
108.2
108.2
feb 2025
107.9
107.9
107.9
feb 2025 prelim.
107.9
107.6
108.2
gen 2025
108.3
108.0
108.0
gen 2025 prelim.
108.0
108.0
107.9
dic 2024
108.3
108.9
108.9
dic 2024 prelim.
108.9
108.1
107.8
nov 2024
107.5
107.0
107.0
nov 2024 prelim.
107.0
109.5
109.1
ott 2024
109.1
108.6
108.6
ott 2024 prelim.
108.6
108.9
108.9
set 2024
109.1
109.4
109.4
set 2024 prelim.
109.4
107.2
106.9
ago 2024
106.9
106.7
106.7
ago 2024 prelim.
106.7
108.8
109.3
lug 2024
109.3
109.5
109.5
lug 2024 prelim.
109.5
109.0
109.1
giu 2024
109.0
108.6
108.6
giu 2024 prelim.
108.6
110.7
111.2
mag 2024
111.2
111.1
111.1
mag 2024 prelim.
111.1
111.6
110.9
apr 2024
110.9
111.6
111.6
apr 2024 prelim.
111.6
111.0
111.7
mar 2024
112.2
111.4
111.4
mar 2024 prelim.
111.4
110.7
112.1
feb 2024
111.8
111.8
111.8
feb 2024 prelim.
111.8
109.8
109.5
gen 2024
109.5
109.9
109.9
gen 2024 prelim.
109.9
110.2
110.5
dic 2023
110.2
110.0
110.0
dic 2023 prelim.
110.0
107.7
108.1
nov 2023
107.6
107.7
107.7
nov 2023 prelim.
107.7
108.8
108.9
ott 2023
108.9
108.7
108.7
ott 2023 prelim.
108.7
108.8
109.3
set 2023
108.9
108.7
108.7
set 2023 prelim.
108.7
109.4
109.2
ago 2023
109.2
109.5
109.5
ago 2023 prelim.
109.5
107.9
108.2
lug 2023
108.2
107.6
107.6
lug 2023 prelim.
107.6
108.9
108.8
giu 2023
108.9
108.9
108.9
123456789
