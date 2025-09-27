CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Nuova Zelanda 12 mesi (New Zealand Trade Balance 12-Months)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Trade
Medio $​-2.986 B $​-3.492 B
$​-4.117 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​-2.959 B
$​-2.986 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il saldo commerciale a 12 mesi misura la differenza tra il volume totale delle esportazioni e le importazioni di beni e servizi nei 12 mesi precedenti.

Un saldo commerciale positiva può essere visto come favorevole per il dollaro neozelandese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Nuova Zelanda 12 mesi (New Zealand Trade Balance 12-Months)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​-2.986 B
$​-3.492 B
$​-4.117 B
lug 2025
$​-3.941 B
$​-3.622 B
$​-4.384 B
giu 2025
$​-4.366 B
$​-3.031 B
$​-3.931 B
mag 2025
$​-3.790 B
$​-4.002 B
$​-4.965 B
apr 2025
$​-4.812 B
$​-6.349 B
$​-6.250 B
mar 2025
$​-6.133 B
$​-5.916 B
$​-6.634 B
feb 2025
$​-6.513 B
$​-8.516 B
$​-7.342 B
gen 2025
$​-7.223 B
$​-8.368 B
$​-7.802 B
dic 2024
$​-7.669 B
$​-9.066 B
$​-8.261 B
nov 2024
$​-8.246 B
$​-9.601 B
$​-9.068 B
ott 2024
$​-8.956 B
$​-9.329 B
$​-9.145 B
set 2024
$​-9.086 B
$​-9.084 B
$​-9.399 B
ago 2024
$​-9.288 B
$​-8.966 B
$​-9.352 B
lug 2024
$​-9.293 B
$​-9.724 B
$​-9.504 B
giu 2024
$​-9.399 B
$​-10.524 B
$​-10.213 B
mag 2024
$​-10.054 B
$​-9.218 B
$​-10.217 B
apr 2024
$​-10.114 B
$​-8.483 B
$​-9.984 B
mar 2024
$​-9.873 B
$​-11.262 B
$​-12.063 B
feb 2024
$​-11.991 B
$​-12.451 B
$​-12.620 B
gen 2024
$​-12.496 B
$​-13.767 B
$​-13.615 B
dic 2023
$​-13.567 B
$​-13.203 B
$​-13.895 B
nov 2023
$​-13.874 B
$​-13.606 B
$​-14.823 B
ott 2023
$​-14.805 B
$​-14.561 B
$​-15.412 B
set 2023
$​-15.333 B
$​-15.388 B
$​-15.524 B
ago 2023
$​-15.537 B
$​-15.583 B
$​-15.880 B
lug 2023
$​-15.806 B
$​-15.504 B
$​-16.113 B
giu 2023
$​-15.980 B
$​-17.138 B
$​-17.122 B
mag 2023
$​-17.119 B
$​-17.236 B
$​-17.017 B
apr 2023
$​-16.804 B
$​-17.080 B
$​-16.762 B
mar 2023
$​-16.398 B
$​-16.450 B
$​-15.718 B
feb 2023
$​-15.644 B
$​-16.053 B
$​-15.645 B
gen 2023
$​-15.477 B
$​-14.887 B
$​-14.630 B
dic 2022
$​-14.464 B
$​-15.233 B
$​-14.978 B
nov 2022
$​-14.632 B
$​-12.717 B
$​-13.855 B
ott 2022
$​-12.880 B
$​-12.518 B
$​-12.033 B
set 2022
$​-11.945 B
$​-13.190 B
$​-12.496 B
ago 2022
$​-12.280 B
$​-12.197 B
$​-11.965 B
lug 2022
$​-11.640 B
$​-10.510 B
$​-10.935 B
giu 2022
$​-10.509 B
$​-9.568 B
$​-9.563 B
mag 2022
$​-9.521 B
$​-9.552 B
$​-9.287 B
apr 2022
$​-9.117 B
$​-9.656 B
$​-9.303 B
mar 2022
$​-9.108 B
$​-9.023 B
$​-8.676 B
feb 2022
$​-8.373 B
$​-7.800 B
$​-7.783 B
gen 2022
$​-7.717 B
$​-6.975 B
$​-7.282 B
dic 2021
$​-6.784 B
$​-7.163 B
$​-6.233 B
nov 2021
$​-6.041 B
$​-6.047 B
$​-4.899 B
ott 2021
$​-4.920 B
$​-5.137 B
$​-4.105 B
set 2021
$​-4.085 B
$​-3.317 B
$​-2.937 B
ago 2021
$​-2.944 B
$​-1.305 B
$​-1.099 B
lug 2021
$​-1.104 B
$​-0.985 B
$​-0.277 B
