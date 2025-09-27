Calendario Economico
Flussi di valuta estera del Brasile (Brazil Foreign Exchange Flows)
|Basso
|$-0.659 B
|$0.872 B
|
$-0.163 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$-0.240 B
|
$-0.659 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il flusso di valuta estera è correlato alla quantità di valuta estera in entrata o in uscita dal Brasile, calcolata come somma dei saldi del flusso finanziario con il flusso commerciale.
Il flusso finanziario è il trasferimento di profitti e dividendi ad altri paesi, investimenti in titoli e investimenti diretti di istituzioni straniere, tra le altre operazioni. Riflette praticamente tutte le esportazioni e le importazioni dal Brasile.
La Banca centrale (BC) pubblica rapporti settimanali sul volume di denaro straniero in entrata e in uscita dal Brasile, convertendo gli importi in dollari USA.
Il flusso di valuta estera è positivo quando il capitale totale che è entrato in Brasile è superiore al capitale che è andato all'estero, in base al dollaro USA.
Il flusso di valuta estera è negativo quando il capitale totale che è entrato in Brasile è inferiore al capitale che è andato all'estero, in base al dollaro USA.
I paesi mirano a un flusso di tassi di cambio positivo poiché stimola la crescita degli investimenti interni ed esteri, il che è l'ideale per finanziare eventuali deficit delle partite correnti.
Un flusso di valuta estera positivo apprezza il real brasiliano rispetto alla valuta statunitense, aumentando l'offerta di dollari nel paese e riducendo la pressione degli acquirenti.
Un flusso di valuta estera negativo deprezza il real brasiliano rispetto alla valuta statunitense, riducendo l'offerta di dollari nel paese e aumentando la pressione degli acquirenti.
In breve, questo indicatore è strettamente correlato al potere d'acquisto della popolazione e al commercio estero, in modo che la crescita dell'indicatore possa avere un effetto benefico sulle quotazioni del real brasiliano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Flussi di valuta estera del Brasile (Brazil Foreign Exchange Flows)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
