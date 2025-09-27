CalendarioSezioni

Flussi di valuta estera del Brasile (Brazil Foreign Exchange Flows)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil)
Settore
Denaro
Basso $​-0.659 B $​0.872 B
$​-0.163 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​-0.240 B
$​-0.659 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il flusso di valuta estera è correlato alla quantità di valuta estera in entrata o in uscita dal Brasile, calcolata come somma dei saldi del flusso finanziario con il flusso commerciale.

Il flusso finanziario è il trasferimento di profitti e dividendi ad altri paesi, investimenti in titoli e investimenti diretti di istituzioni straniere, tra le altre operazioni. Riflette praticamente tutte le esportazioni e le importazioni dal Brasile.

La Banca centrale (BC) pubblica rapporti settimanali sul volume di denaro straniero in entrata e in uscita dal Brasile, convertendo gli importi in dollari USA.

Il flusso di valuta estera è positivo quando il capitale totale che è entrato in Brasile è superiore al capitale che è andato all'estero, in base al dollaro USA.

Il flusso di valuta estera è negativo quando il capitale totale che è entrato in Brasile è inferiore al capitale che è andato all'estero, in base al dollaro USA.

I paesi mirano a un flusso di tassi di cambio positivo poiché stimola la crescita degli investimenti interni ed esteri, il che è l'ideale per finanziare eventuali deficit delle partite correnti.

Un flusso di valuta estera positivo apprezza il real brasiliano rispetto alla valuta statunitense, aumentando l'offerta di dollari nel paese e riducendo la pressione degli acquirenti.

Un flusso di valuta estera negativo deprezza il real brasiliano rispetto alla valuta statunitense, riducendo l'offerta di dollari nel paese e aumentando la pressione degli acquirenti.

In breve, questo indicatore è strettamente correlato al potere d'acquisto della popolazione e al commercio estero, in modo che la crescita dell'indicatore possa avere un effetto benefico sulle quotazioni del real brasiliano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Flussi di valuta estera del Brasile (Brazil Foreign Exchange Flows)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
$​-0.659 B
$​0.872 B
$​-0.163 B
$​-0.163 B
$​-0.652 B
$​0.277 B
$​0.277 B
$​0.318 B
$​-0.230 B
$​-0.230 B
$​0.532 B
$​-1.982 B
$​-1.982 B
$​0.704 B
$​0.031 B
$​0.031 B
$​0.008 B
$​-0.304 B
$​-0.304 B
$​-0.229 B
$​2.010 B
$​2.010 B
$​-0.446 B
$​-0.886 B
$​-0.886 B
$​1.650 B
$​0.216 B
$​0.216 B
$​-0.520 B
$​0.638 B
$​0.638 B
$​-0.549 B
$​-2.148 B
$​-2.148 B
$​-1.021 B
$​-2.269 B
$​-2.269 B
$​-0.597 B
$​-1.787 B
$​-1.787 B
$​0.107 B
$​-0.092 B
$​-0.092 B
$​0.165 B
$​0.437 B
$​0.437 B
$​-0.944 B
$​1.059 B
$​1.059 B
$​-0.302 B
$​-0.089 B
$​-0.089 B
$​0.805 B
$​-3.301 B
$​-3.301 B
$​0.223 B
$​0.962 B
$​0.962 B
$​0.924 B
$​4.743 B
$​4.743 B
$​-0.431 B
$​0.107 B
$​0.107 B
$​0.768 B
$​-0.186 B
$​-0.186 B
$​-0.343 B
$​-0.235 B
$​-0.235 B
$​0.060 B
$​3.467 B
$​3.467 B
$​0.106 B
$​-2.085 B
$​-2.085 B
$​-1.190 B
$​-3.664 B
$​-3.664 B
$​0.056 B
$​-2.318 B
$​-2.318 B
$​5.851 B
$​-0.783 B
$​-0.783 B
$​2.464 B
$​0.410 B
$​0.410 B
$​5.136 B
$​1.669 B
$​1.669 B
$​1.573 B
$​-1.985 B
$​-1.985 B
$​0.085 B
$​-0.350 B
$​-0.350 B
$​-3.042 B
$​1.253 B
$​1.253 B
$​-2.901 B
$​-4.149 B
$​-4.149 B
$​3.243 B
$​0.806 B
$​0.806 B
$​-4.507 B
$​-1.104 B
$​-1.104 B
$​-5.348 B
$​-3.506 B
$​-3.506 B
$​-2.979 B
$​-5.887 B
$​-5.887 B
$​-8.731 B
$​-11.639 B
$​-11.639 B
$​-1.728 B
$​-4.146 B
$​-4.146 B
$​-0.253 B
$​-2.642 B
$​-2.642 B
$​-0.058 B
$​0.388 B
$​0.388 B
$​-0.172 B
$​-0.019 B
$​-0.019 B
$​0.439 B
$​-1.989 B
$​-1.989 B
$​0.446 B
$​-0.326 B
$​-0.326 B
$​0.451 B
$​0.894 B
$​0.894 B
$​0.254 B
$​-1.672 B
$​-1.672 B
$​0.208 B
$​-0.634 B
$​-0.634 B
$​0.126 B
$​3.245 B
$​3.245 B
$​0.006 B
$​-0.695 B
12345678...14
