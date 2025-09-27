CalendarioSezioni

Investimenti Obbligazionari Esteri in Giappone (Japan Foreign Bond Investment)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero delle Finanze (Ministry of Finance)
Settore
Governo
Basso ¥​817.2 B
¥​1479.7 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
¥​817.2 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Gli investimenti obbligazionari esteri sono l'importo dell'investimento (in yen giapponesi) in obbligazioni estere effettuato dal settore pubblico giapponese. Il rapporto non include le operazioni condotte dalla Banca del Giappone. L'indice viene pubblicato settimanalmente e mostra i deflussi finanziari dal mercato interno.

Quando si confrontano i tassi di interesse di altri paesi con il Giappone, molti paesi all'estero hanno tassi di interesse più elevati rispetto al Giappone. L'elevato volume di deflussi è collegato a questo fatto.

La differenza positiva indica le vendite nette (afflusso di capitale) di titoli esteri da parte del residente, e la differenza negativa indica l'acquisto netto di titoli esteri da parte del residente (deflusso di capitale). I dati netti mostrano la differenza tra afflusso e deflusso di capitale.

Un numero superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per JPY, mentre un numero inferiore al previsto come negativo. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimenti Obbligazionari Esteri in Giappone (Japan Foreign Bond Investment)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
20 set 2025
¥​817.2 B
¥​1479.7 B
13 set 2025
¥​1478.5 B
¥​208.0 B
6 set 2025
¥​245.1 B
¥​1419.9 B
30 ago 2025
¥​1419.8 B
¥​-167.2 B
23 ago 2025
¥​-167.2 B
¥​-310.9 B
16 ago 2025
¥​-313.6 B
¥​254.7 B
9 ago 2025
¥​254.9 B
¥​-527.0 B
2 ago 2025
¥​-526.3 B
¥​-326.3 B
26 lug 2025
¥​-331.6 B
¥​1643.8 B
19 lug 2025
¥​1641.3 B
¥​765.3 B
12 lug 2025
¥​759.3 B
¥​1659.1 B
5 lug 2025
¥​1656.8 B
¥​182.8 B
28 giu 2025
¥​182.8 B
¥​615.1 B
21 giu 2025
¥​615.5 B
¥​1567.3 B
14 giu 2025
¥​1571.3 B
¥​-453.6 B
7 giu 2025
¥​-458.6 B
¥​-118.0 B
31 mag 2025
¥​-118.0 B
¥​100.4 B
24 mag 2025
¥​92.0 B
¥​2833.9 B
17 mag 2025
¥​2824.6 B
¥​1928.7 B
10 mag 2025
¥​1923.2 B
¥​-541.2 B
26 apr 2025
¥​435.2 B
¥​218.2 B
19 apr 2025
¥​223.7 B
¥​-511.9 B
12 apr 2025
¥​-512.0 B
¥​-2569.9 B
5 apr 2025
¥​-2569.8 B
¥​-5.9 B
29 mar 2025
¥​-5.9 B
¥​-233.7 B
22 mar 2025
¥​-207.1 B
¥​-83.5 B
15 mar 2025
¥​-87.6 B
¥​-353.7 B
8 mar 2025
¥​-355.9 B
¥​1514.2 B
1 mar 2025
¥​1514.2 B
¥​-197.0 B
22 feb 2025
¥​-200.8 B
¥​239.6 B
15 feb 2025
¥​241.0 B
¥​1755.6 B
8 feb 2025
¥​1752.9 B
¥​-1458.4 B
1 feb 2025
¥​-1458.4 B
¥​193.1 B
25 gen 2025
¥​178.0 B
¥​818.4 B
18 gen 2025
¥​819.3 B
¥​758.7 B
11 gen 2025
¥​756.7 B
¥​-332.3 B
28 dic 2024
¥​-228.6 B
¥​-918.0 B
21 dic 2024
¥​-919.2 B
¥​708.7 B
14 dic 2024
¥​706.1 B
¥​-639.1 B
7 dic 2024
¥​-640.8 B
¥​922.4 B
30 nov 2024
¥​922.4 B
¥​-779.1 B
23 nov 2024
¥​-773.7 B
¥​-964.7 B
16 nov 2024
¥​-966.9 B
¥​1724.6 B
9 nov 2024
¥​1724.6 B
¥​-4457.9 B
2 nov 2024
¥​-4457.9 B
¥​-897.1 B
26 ott 2024
¥​-889.6 B
¥​-614.7 B
19 ott 2024
¥​-613.0 B
¥​-358.6 B
12 ott 2024
¥​-363.1 B
¥​669.2 B
5 ott 2024
¥​696.7 B
¥​-55.8 B
28 set 2024
¥​-58.0 B
¥​774.9 B
12345678...14
