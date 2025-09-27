Calendario Economico
Investimenti Obbligazionari Esteri in Giappone (Japan Foreign Bond Investment)
|Basso
|¥817.2 B
|
¥1479.7 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
¥817.2 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Gli investimenti obbligazionari esteri sono l'importo dell'investimento (in yen giapponesi) in obbligazioni estere effettuato dal settore pubblico giapponese. Il rapporto non include le operazioni condotte dalla Banca del Giappone. L'indice viene pubblicato settimanalmente e mostra i deflussi finanziari dal mercato interno.
Quando si confrontano i tassi di interesse di altri paesi con il Giappone, molti paesi all'estero hanno tassi di interesse più elevati rispetto al Giappone. L'elevato volume di deflussi è collegato a questo fatto.
La differenza positiva indica le vendite nette (afflusso di capitale) di titoli esteri da parte del residente, e la differenza negativa indica l'acquisto netto di titoli esteri da parte del residente (deflusso di capitale). I dati netti mostrano la differenza tra afflusso e deflusso di capitale.
Un numero superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per JPY, mentre un numero inferiore al previsto come negativo. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimenti Obbligazionari Esteri in Giappone (Japan Foreign Bond Investment)"indicatore macroeconomico.
