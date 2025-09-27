Calendario Economico
IPC comune canadese su base annuale (Canada Common CPI y/y)
|Basso
|2.5%
|2.7%
|
2.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.5%
|
2.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice comune dei prezzi al consumo su base annuale riflette le variazioni comuni dei prezzi di 55 componenti inclusi nel calcolo dell'IPC. La variazione rispetto al mese precedente è calcolata in percentuale. L'indice valuta un paniere di beni e servizi che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC comune è una delle misure chiave del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC comune può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari canadesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"IPC comune canadese su base annuale (Canada Common CPI y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
