CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

IPC comune canadese su base annuale (Canada Common CPI y/y)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Prezzi
Basso 2.5% 2.7%
2.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.5%
2.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice comune dei prezzi al consumo su base annuale riflette le variazioni comuni dei prezzi di 55 componenti inclusi nel calcolo dell'IPC. La variazione rispetto al mese precedente è calcolata in percentuale. L'indice valuta un paniere di beni e servizi che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC comune è una delle misure chiave del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC comune può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"IPC comune canadese su base annuale (Canada Common CPI y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.5%
2.7%
2.6%
lug 2025
2.6%
2.8%
2.6%
giu 2025
2.6%
2.8%
2.6%
mag 2025
2.6%
2.6%
2.5%
apr 2025
2.5%
2.6%
2.3%
mar 2025
2.3%
2.5%
2.5%
feb 2025
2.5%
2.1%
2.2%
gen 2025
2.2%
2.0%
2.0%
dic 2024
2.0%
2.1%
2.0%
nov 2024
2.0%
2.2%
2.2%
ott 2024
2.2%
1.9%
2.1%
set 2024
2.1%
1.8%
1.9%
ago 2024
2.0%
2.1%
2.2%
lug 2024
2.2%
2.1%
2.3%
giu 2024
2.3%
2.1%
2.4%
mag 2024
2.4%
2.3%
2.6%
apr 2024
2.6%
2.6%
2.9%
mar 2024
2.9%
2.8%
3.1%
feb 2024
3.1%
3.2%
3.3%
gen 2024
3.4%
3.7%
3.9%
dic 2023
3.9%
3.6%
3.9%
nov 2023
3.9%
3.8%
4.2%
ott 2023
4.2%
4.2%
4.4%
set 2023
4.4%
4.6%
4.8%
ago 2023
4.8%
4.6%
4.8%
lug 2023
4.8%
4.7%
5.1%
giu 2023
5.1%
4.7%
5.2%
mag 2023
5.2%
5.2%
5.7%
apr 2023
5.7%
5.4%
6.0%
mar 2023
5.9%
6.2%
6.4%
feb 2023
6.4%
6.4%
6.6%
gen 2023
6.6%
6.7%
6.6%
dic 2022
6.6%
7.1%
6.8%
nov 2022
6.7%
6.4%
6.4%
ott 2022
6.2%
6.2%
6.2%
set 2022
6.0%
6.0%
6.0%
ago 2022
5.7%
5.8%
6.0%
lug 2022
5.5%
4.9%
5.3%
giu 2022
4.6%
4.2%
4.5%
mag 2022
3.9%
3.5%
3.5%
apr 2022
3.2%
3.1%
3.0%
mar 2022
2.8%
2.9%
2.7%
feb 2022
2.6%
2.2%
2.4%
gen 2022
2.3%
2.1%
2.1%
dic 2021
2.1%
1.9%
2.0%
nov 2021
2.0%
1.8%
1.8%
ott 2021
1.8%
1.8%
1.8%
set 2021
1.8%
1.8%
1.8%
ago 2021
1.8%
1.7%
1.7%
lug 2021
1.7%
1.8%
1.7%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento