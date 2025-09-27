CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Svizzera (Switzerland Trade Balance)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Amministrazione Federale delle Dogane (Federal Customs Administration)
Settore
Trade
Basso ₣​4.009 B
₣​4.620 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
₣​5.480 B
₣​4.009 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Saldo Commerciale Svizzero riflette una differenza tra le esportazioni nazionali e le importazioni in un determinato periodo. Gli economisti utilizzano il Saldo Commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come la Svizzera, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale in questi casi è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto del saldo commerciale sulle quotazioni in CHF è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò può influenzare di conseguenza le quotazioni in franchi svizzeri.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Svizzera (Switzerland Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
₣​4.009 B
₣​4.620 B
lug 2025
N/D
₣​5.592 B
₣​5.790 B
giu 2025
₣​5.790 B
₣​5.759 B
₣​4.008 B
mag 2025
₣​3.831 B
₣​5.594 B
₣​6.325 B
apr 2025
₣​6.358 B
₣​4.138 B
₣​6.289 B
mar 2025
₣​6.350 B
₣​4.147 B
₣​4.741 B
feb 2025
₣​4.803 B
₣​6.559 B
₣​6.149 B
gen 2025
₣​6.124 B
₣​5.292 B
₣​3.480 B
dic 2024
₣​3.495 B
₣​3.772 B
₣​6.111 B
nov 2024
₣​5.425 B
₣​5.351 B
₣​8.025 B
ott 2024
₣​8.063 B
₣​5.276 B
₣​4.942 B
set 2024
₣​4.947 B
₣​6.005 B
₣​4.744 B
ago 2024
₣​4.579 B
₣​3.384 B
₣​4.877 B
lug 2024
₣​4.890 B
₣​4.428 B
₣​6.118 B
giu 2024
₣​6.181 B
₣​4.145 B
₣​5.792 B
mag 2024
₣​5.812 B
₣​6.257 B
₣​4.339 B
apr 2024
₣​4.315 B
₣​2.743 B
₣​3.767 B
mar 2024
₣​3.542 B
₣​-0.364 B
₣​3.681 B
feb 2024
₣​3.662 B
₣​3.241 B
₣​4.700 B
gen 2024
₣​4.737 B
₣​2.496 B
₣​1.271 B
dic 2023
₣​1.247 B
₣​4.882 B
₣​3.833 B
nov 2023
₣​3.707 B
₣​4.647 B
₣​4.711 B
ott 2023
₣​4.600 B
₣​4.574 B
₣​6.282 B
set 2023
₣​6.315 B
₣​4.338 B
₣​3.814 B
ago 2023
₣​4.053 B
₣​4.183 B
₣​3.132 B
lug 2023
₣​3.129 B
₣​4.300 B
₣​4.790 B
giu 2023
₣​4.824 B
₣​4.031 B
₣​5.441 B
mag 2023
₣​5.479 B
₣​3.892 B
₣​2.560 B
apr 2023
₣​2.600 B
₣​3.822 B
₣​4.526 B
mar 2023
₣​4.532 B
₣​3.493 B
₣​3.139 B
feb 2023
₣​3.313 B
₣​3.561 B
₣​4.848 B
gen 2023
₣​5.078 B
₣​3.448 B
₣​2.767 B
dic 2022
₣​2.827 B
₣​3.630 B
₣​2.404 B
nov 2022
₣​2.307 B
₣​3.800 B
₣​4.268 B
ott 2022
₣​4.140 B
₣​3.698 B
₣​4.193 B
set 2022
₣​4.003 B
₣​3.588 B
₣​3.323 B
ago 2022
₣​3.423 B
₣​3.717 B
₣​3.522 B
lug 2022
₣​3.585 B
₣​3.779 B
₣​3.683 B
giu 2022
₣​3.803 B
₣​4.099 B
₣​2.995 B
mag 2022
₣​3.116 B
₣​4.193 B
₣​4.034 B
apr 2022
₣​4.127 B
₣​4.342 B
₣​2.978 B
mar 2022
₣​2.988 B
₣​4.890 B
₣​5.882 B
feb 2022
₣​5.954 B
₣​4.688 B
₣​3.066 B
gen 2022
₣​3.177 B
₣​5.216 B
₣​3.544 B
dic 2021
₣​3.693 B
₣​5.615 B
₣​6.099 B
nov 2021
₣​6.161 B
₣​5.428 B
₣​5.505 B
ott 2021
₣​5.651 B
₣​5.353 B
₣​5.010 B
set 2021
₣​5.052 B
₣​5.281 B
₣​5.127 B
ago 2021
₣​5.056 B
₣​5.088 B
₣​5.303 B
lug 2021
₣​5.246 B
₣​5.032 B
₣​5.474 B
12345
