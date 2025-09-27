Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Regno Unito a/a (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Alto
|3.8%
|3.9%
|
3.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) a/a riflette le variazioni dei prezzi di 700 principali beni e servizi di consumo, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sui prezzi sono raccolte da sondaggi telefonici mensili di 20.000 punti vendita in 140 sedi in tutta la Gran Bretagna.
Il paniere di beni e servizi viene rivisto almeno una volta all'anno per riflettere i modelli economici, tecnologici e culturali effettivi. I pesi fissi sono applicati alle variazioni dei prezzi per ciascuna voce dell'elenco (l'influenza degli elementi del paniere sull'indice finale riflette la loro importanza per il bilancio di una famiglia tipica). Se una certa marca di prodotti scompare dall'assortimento dei negozi, il marchio più vicino ad esso in termini di prezzo e qualità viene scelto per preservare la rappresentatività.
Il calcolo dell'IPC non include i costi di alloggio degli occupanti proprietari (tasse, lavori tecnici, manutenzione) e la riscossione delle imposte. Tuttavia, i pagamenti delle utenze, le riparazioni di piccole case e la manutenzione dei sistemi di utilità sono inclusi nel calcolo dell'indice.
L'indice è destagionalizzato per consentire un monitoraggio obiettivo mese per mese delle variazioni dei prezzi. L'indice dei prezzi al consumo è l'indicatore chiave dell'inflazione e dello stato dell'economia nel Regno Unito. Questo indice influenza i tassi di interesse, i benefici fiscali e viene utilizzato nell'adeguamento dei salari e dei benefici governativi, ecc. Come misura dell'inflazione, l'IPC ha un forte impatto sulle quotazioni della sterlina. La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulla sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Regno Unito a/a (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress