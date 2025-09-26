Calendario Economico
Calendario economico e indicatori dell’India
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Trimestralmente
|IPC a/a
|2.07%
|ago 2025
|Mensilmente
|Decisione del Tasso di Interesse RBI
|N/D
|5.50%
|Saldo Commerciale
|$-26.49 B
|ago 2025
|$-27.35 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.26 11:30, INR, Riserve Valuta Estera
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Industriale a/a, Previsione: 3.9%, Precedente: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Indice di Produzione Industriale FYTD a/a, Previsione: 2.1%, Precedente: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Manifatturiera a/a, Previsione: 4.0%, Precedente: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Manifatturiera FYTD a/a, Precedente: 3.9%
2025.09.30 10:00, INR, Saldo di Bilancio, Precedente: ₹-4.684 T
2025.09.30 11:30, INR, Output dell'Infrastruttura a/a, Previsione: 4.4%, Precedente: 2.0%
2025.09.30 11:30, INR, Debito Estero, Previsione: $16.7 B, Precedente: $44.9 B
2025.09.30 11:30, INR, Conto Corrente, Previsione: $-2.112 B, Precedente: $13.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Rapporto Conto Corrente - PIL, Previsione: -0.3%, Precedente: 1.3%
2025.09.30 11:30, INR, Cambio Riserve, Previsione: $-14.326 B, Precedente: $8.789 B
2025.09.30 11:30, INR, Saldo Commerciale delle Merci, Previsione: $-70.435 B, Precedente: $-59.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Revisione delle Informazioni Monetarie e Creditizie della RBI
2025.10.01 04:30, INR, Decisione del Tasso di Interesse RBI
2025.10.01 04:30, INR, Decisione sul Tasso REPO Inverso della RBI
2025.10.01 04:30, INR, Tasso di Riserva per Cassa RBI
2025.10.01 04:30, INR, Rapporto sulla Politica Monetaria della RBI
2025.10.01 05:00, INR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 58.9, Precedente: 59.3
2025.10.01 10:30, INR, M3 Money Supply RBI a/a, Previsione: 9.5%, Precedente: 9.5%
2025.10.02 00:00, INR, Gandhi Jayanti
2025.10.02 00:00, INR, Vijaya Dashami
2025.10.03 11:30, INR, Crescita dei Prestiti Bancari a/a
2025.10.03 11:30, INR, Crescita dei Depositi a/a
2025.10.03 11:30, INR, Riserve Valuta Estera
Indicatori economici
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL Annuo a/a
|6.5%
|6.4%
|PIL a/a
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Trimestralmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|CFPI a/a
|-0.69%
|ago 2025
|Mensilmente
|CFPI m/m
|0.65%
|ago 2025
|Mensilmente
|IPC a/a
|2.07%
|ago 2025
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.46%
|ago 2025
|Mensilmente
|WPI Carburante & Energia a/a
|-3.17%
|ago 2025
|-2.43%
|Mensilmente
|WPI Prodotti Alimentari a/a
|-3.06%
|ago 2025
|-6.29%
|Mensilmente
|WPI Prodotti Manifatturieri a/a
|2.55%
|ago 2025
|2.05%
|Mensilmente
|WPI a/a
|0.52%
|ago 2025
|-0.58%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Crescita dei Depositi a/a
|N/D
|5 set 2025
|Settimanale
|Crescita dei Prestiti Bancari a/a
|N/D
|5 set 2025
|Settimanale
|Decisione del Tasso di Interesse RBI
|N/D
|5.50%
|Decisione sul Tasso REPO Inverso della RBI
|N/D
|3.35%
|M3 Money Supply RBI a/a
|9.5%
|5 set 2025
|Settimanale
|Riserve Valuta Estera
|N/D
|19 set 2025
|Settimanale
|Tasso di Riserva per Cassa RBI
|N/D
|4.00%
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Cambio Riserve
|$8.789 B
|1 Q 2025
|$-37.660 B
|Trimestralmente
|Conto Corrente
|$13.500 B
|1 Q 2025
|$-11.457 B
|Trimestralmente
|Esportazioni
|$35.10 B
|ago 2025
|$37.24 B
|Mensilmente
|Importazioni
|$61.59 B
|ago 2025
|$64.59 B
|Mensilmente
|Rapporto Conto Corrente - PIL
|1.3%
|1 Q 2025
|-1.1%
|Trimestralmente
|Saldo Commerciale
|$-26.49 B
|ago 2025
|$-27.35 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale delle Merci
|$-59.500 B
|1 Q 2025
|$-79.153 B
|Trimestralmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Debito Estero
|$44.9 B
|1 Q 2025
|$717.9 B
|Trimestralmente
|Saldo di Bilancio
|₹-4.684 T
|lug 2025
|₹-2.807 T
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice Composito S&P Global PMI
|63.2
|ago 2025
|61.1
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|62.9
|ago 2025
|60.5
|Mensilmente
|Indice di Produzione Industriale FYTD a/a
|2.3%
|giu 2025
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|59.3
|ago 2025
|59.1
|Mensilmente
|Output dell'Infrastruttura a/a
|2.0%
|lug 2025
|2.2%
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|3.5%
|giu 2025
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera FYTD a/a
|3.9%
|giu 2025
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera a/a
|5.4%
|giu 2025
|Mensilmente