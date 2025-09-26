CalendarioSezioni

Calendario economico e indicatori dell’India

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 5.4% 3 Q 2024 6.7% Trimestralmente
IPC a/a 2.07% ago 2025 Mensilmente
Decisione del Tasso di Interesse RBI N/D 5.50%
Saldo Commerciale $​-26.49 B ago 2025 $​-27.35 B Mensilmente

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.26 11:30, INR, Riserve Valuta Estera
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Industriale a/a, Previsione: 3.9%, Precedente: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Indice di Produzione Industriale FYTD a/a, Previsione: 2.1%, Precedente: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Manifatturiera a/a, Previsione: 4.0%, Precedente: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Manifatturiera FYTD a/a, Precedente: 3.9%
2025.09.30 10:00, INR, Saldo di Bilancio, Precedente: ₹​-4.684 T
2025.09.30 11:30, INR, Output dell'Infrastruttura a/a, Previsione: 4.4%, Precedente: 2.0%
2025.09.30 11:30, INR, Debito Estero, Previsione: $​16.7 B, Precedente: $​44.9 B
2025.09.30 11:30, INR, Conto Corrente, Previsione: $​-2.112 B, Precedente: $​13.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Rapporto Conto Corrente - PIL, Previsione: -0.3%, Precedente: 1.3%
2025.09.30 11:30, INR, Cambio Riserve, Previsione: $​-14.326 B, Precedente: $​8.789 B
2025.09.30 11:30, INR, Saldo Commerciale delle Merci, Previsione: $​-70.435 B, Precedente: $​-59.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Revisione delle Informazioni Monetarie e Creditizie della RBI
2025.10.01 04:30, INR, Decisione del Tasso di Interesse RBI
2025.10.01 04:30, INR, Decisione sul Tasso REPO Inverso della RBI
2025.10.01 04:30, INR, Tasso di Riserva per Cassa RBI
2025.10.01 04:30, INR, Rapporto sulla Politica Monetaria della RBI
2025.10.01 05:00, INR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 58.9, Precedente: 59.3
2025.10.01 10:30, INR, M3 Money Supply RBI a/a, Previsione: 9.5%, Precedente: 9.5%
2025.10.02 00:00, INR, Gandhi Jayanti
2025.10.02 00:00, INR, Vijaya Dashami
2025.10.03 11:30, INR, Crescita dei Prestiti Bancari a/a
2025.10.03 11:30, INR, Crescita dei Depositi a/a
2025.10.03 11:30, INR, Riserve Valuta Estera

Indicatori economici

PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL Annuo a/a 6.5% 6.4%
PIL a/a 5.4% 3 Q 2024 6.7% Trimestralmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
CFPI a/a -0.69% ago 2025 Mensilmente
CFPI m/m 0.65% ago 2025 Mensilmente
IPC a/a 2.07% ago 2025 Mensilmente
IPC m/m 0.46% ago 2025 Mensilmente
WPI Carburante &amp; Energia a/a -3.17% ago 2025 -2.43% Mensilmente
WPI Prodotti Alimentari a/a -3.06% ago 2025 -6.29% Mensilmente
WPI Prodotti Manifatturieri a/a 2.55% ago 2025 2.05% Mensilmente
WPI a/a 0.52% ago 2025 -0.58% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Crescita dei Depositi a/a N/D 5 set 2025 Settimanale
Crescita dei Prestiti Bancari a/a N/D 5 set 2025 Settimanale
Decisione del Tasso di Interesse RBI N/D 5.50%
Decisione sul Tasso REPO Inverso della RBI N/D 3.35%
M3 Money Supply RBI a/a 9.5% 5 set 2025 Settimanale
Riserve Valuta Estera N/D 19 set 2025 Settimanale
Tasso di Riserva per Cassa RBI N/D 4.00%
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Cambio Riserve $​8.789 B 1 Q 2025 $​-37.660 B Trimestralmente
Conto Corrente $​13.500 B 1 Q 2025 $​-11.457 B Trimestralmente
Esportazioni $​35.10 B ago 2025 $​37.24 B Mensilmente
Importazioni $​61.59 B ago 2025 $​64.59 B Mensilmente
Rapporto Conto Corrente - PIL 1.3% 1 Q 2025 -1.1% Trimestralmente
Saldo Commerciale $​-26.49 B ago 2025 $​-27.35 B Mensilmente
Saldo Commerciale delle Merci $​-59.500 B 1 Q 2025 $​-79.153 B Trimestralmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Debito Estero $​44.9 B 1 Q 2025 $​717.9 B Trimestralmente
Saldo di Bilancio ₹​-4.684 T lug 2025 ₹​-2.807 T Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Indice Composito S&P Global PMI 63.2 ago 2025 61.1 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI 62.9 ago 2025 60.5 Mensilmente
Indice di Produzione Industriale FYTD a/a 2.3% giu 2025 Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI 59.3 ago 2025 59.1 Mensilmente
Output dell'Infrastruttura a/a 2.0% lug 2025 2.2% Mensilmente
Produzione Industriale a/a 3.5% giu 2025 Mensilmente
Produzione Manifatturiera FYTD a/a 3.9% giu 2025 Mensilmente
Produzione Manifatturiera a/a 5.4% giu 2025 Mensilmente