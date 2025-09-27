CalendarioSezioni

Baker Hughes United States Oil Rig Count (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Baker Hughes
Settore
Azienda
Medio 424
418
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
424
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Baker Hughes US Oil Rig Count mostra il numero di piattaforme petrolifere attive che operano in Nord America. L'indice viene pubblicato settimanalmente il venerdì.

Baker Hughes conta le piattaforme petrolifere dal 1944. I dati statistici compilati costantemente per 70 anni sono utili sia nella valutazione attuale dello stato del settore che nell'analisi storica generale. I Rig Counts sono pubblicati dai principali media economici e pubblicazioni del settore e sono inclusi in molti rapporti statistici.

L'indice è considerato un indicatore importante dell'attività dell'industria petrolifera e del gas. Quando le piattaforme di perforazione sono attive, consumano prodotti e servizi forniti dall'industria dei servizi petroliferi. Il Baker Hughes Rig Count è un indicatore principale del consumo e della domanda di petrolio. I valori stimati della domanda e dell'offerta nel settore energetico, nonché il livello del prezzo del petrolio su scala locale e globale si basano su questo indicatore.

Il numero di carri di perforazione attivi può essere ridotto per motivi economici (i carri possono essere fermati per recuperare i prezzi del greggio) e a causa di fattori tecnici (guasti alle apparecchiature, condizioni meteorologiche, ecc.).

In generale, un aumento del numero di impianti di perforazione attivi porta ad un aumento della produzione di petrolio. A sua volta, la crescita dell'offerta nei mercati petroliferi spinge i prezzi del petrolio verso il basso. Al contrario, una diminuzione del numero di impianti di perforazione attivi è favorevole per il prezzo del petrolio.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Baker Hughes United States Oil Rig Count (Baker Hughes United States Oil Rig Count)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
26 set 2025
424
418
19 set 2025
418
416
12 set 2025
416
414
5 set 2025
414
412
29 ago 2025
412
411
22 ago 2025
411
412
15 ago 2025
412
411
8 ago 2025
411
410
1 ago 2025
410
415
25 lug 2025
415
422
18 lug 2025
422
424
11 lug 2025
424
425
3 lug 2025
425
432
27 giu 2025
432
438
20 giu 2025
438
439
13 giu 2025
439
442
6 giu 2025
442
461
30 mag 2025
461
465
23 mag 2025
465
473
16 mag 2025
473
474
9 mag 2025
474
479
2 mag 2025
479
483
25 apr 2025
483
481
17 apr 2025
481
480
11 apr 2025
480
489
4 apr 2025
489
484
28 mar 2025
484
486
21 mar 2025
486
487
14 mar 2025
487
486
7 mar 2025
486
486
28 feb 2025
486
488
21 feb 2025
488
481
14 feb 2025
481
480
7 feb 2025
480
479
31 gen 2025
479
472
24 gen 2025
472
478
17 gen 2025
478
480
10 gen 2025
480
482
3 gen 2025
482
483
27 dic 2024
483
483
20 dic 2024
483
482
13 dic 2024
482
482
6 dic 2024
482
477
27 nov 2024
477
479
22 nov 2024
479
478
15 nov 2024
478
479
8 nov 2024
479
479
1 nov 2024
479
480
25 ott 2024
480
482
18 ott 2024
482
481
12345678...11
