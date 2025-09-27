Baker Hughes US Oil Rig Count mostra il numero di piattaforme petrolifere attive che operano in Nord America. L'indice viene pubblicato settimanalmente il venerdì.

Baker Hughes conta le piattaforme petrolifere dal 1944. I dati statistici compilati costantemente per 70 anni sono utili sia nella valutazione attuale dello stato del settore che nell'analisi storica generale. I Rig Counts sono pubblicati dai principali media economici e pubblicazioni del settore e sono inclusi in molti rapporti statistici.

L'indice è considerato un indicatore importante dell'attività dell'industria petrolifera e del gas. Quando le piattaforme di perforazione sono attive, consumano prodotti e servizi forniti dall'industria dei servizi petroliferi. Il Baker Hughes Rig Count è un indicatore principale del consumo e della domanda di petrolio. I valori stimati della domanda e dell'offerta nel settore energetico, nonché il livello del prezzo del petrolio su scala locale e globale si basano su questo indicatore.

Il numero di carri di perforazione attivi può essere ridotto per motivi economici (i carri possono essere fermati per recuperare i prezzi del greggio) e a causa di fattori tecnici (guasti alle apparecchiature, condizioni meteorologiche, ecc.).

In generale, un aumento del numero di impianti di perforazione attivi porta ad un aumento della produzione di petrolio. A sua volta, la crescita dell'offerta nei mercati petroliferi spinge i prezzi del petrolio verso il basso. Al contrario, una diminuzione del numero di impianti di perforazione attivi è favorevole per il prezzo del petrolio.

