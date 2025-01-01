I verbali del FOMC sono pubblicati come rapporto dettagliato della riunione del Federal Open Market Committee. Le riunioni si svolgono 8 volte l'anno e si concentrano sulle condizioni economiche e finanziarie del Paese, sulla politica monetaria e sui tassi di interesse della Fed.

Il verbale svela la posizione della Fed e di alcuni membri del Comitato sulle condizioni attuali e sulle misure necessarie della politica monetaria. Anche il processo verbale contiene informazioni sulla votazionesulla decisione sui tassi di interesse : la distribuzione dei voti favorevoli e contrari.

I verbali sono pubblicati tre settimane dopo la riunione. Gli analisti monitorano la pubblicazione di questo rapporto, in quanto descrive in dettaglio non solo la posizione generale della Fed, ma anche le opinioni dei singoli membri votanti del Comitato che possono differire dal punto di vista generale. Pertanto, sapendo chi del Comitato ha votato contro la decisione, gli analisti monitoreranno da vicino l'ulteriore retorica nei discorsi pubblici, cercando di prevedere ulteriori sviluppi nelle attività della Fed.

La pubblicazione dei verbali del FOMC può causare una piccola volatilità delle quotazioni in dollari, soprattutto se riflettono un aumento del numero di voti "contrari" o descrivono tendenze economiche negative.