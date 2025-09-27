Calendario Economico
Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) esclusi energia e alimenti non trasformati su base mensile (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)
|Basso
|0.3%
|0.3%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.2%
|
0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’indice dei prezzi al consumo (IPC), esclusi energia e alimenti non trasformati, su base mensile riflette una variazione dei prezzi per un paniere di beni e servizi nel mese in corso rispetto al mese precedente.
L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, ovvero dei consumatori finali di beni e servizi. Il calcolo dell'indice include abbigliamento, alloggi, servizi domestici, salute, trasporti, comunicazioni, attività ricreative e cultura, istruzione, alberghi e ristoranti e "varie". Questo tipo di IPC non include l'energia e gli alimenti non trasformati, poiché i loro prezzi possono fluttuare notevolmente durante lo stesso mese.
L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi Eurostat compila i dati ottenuti nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata. L'IPC su base mensile è calcolato sulla base di un campione di prezzi originali non rettificati.
L'IPC è un indicatore chiave per la valutazione dell'inflazione utilizzato dalle banche come parametro di riferimento per le prossime decisioni sui tassi di interesse e altre misure di politica monetaria. L'impatto dell'indice sulle quotazioni in euro di solito non è significativo, poiché l'IPC è mantenuto al livello dell’obiettivo di inflazione della BCE.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) esclusi energia e alimenti non trasformati su base mensile (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
