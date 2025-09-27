CalendarioSezioni

Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) esclusi energia e alimenti non trasformati su base mensile (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)

Unione Europea
Eurostat
Prezzi
L’indice dei prezzi al consumo (IPC), esclusi energia e alimenti non trasformati, su base mensile riflette una variazione dei prezzi per un paniere di beni e servizi nel mese in corso rispetto al mese precedente.

L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, ovvero dei consumatori finali di beni e servizi. Il calcolo dell'indice include abbigliamento, alloggi, servizi domestici, salute, trasporti, comunicazioni, attività ricreative e cultura, istruzione, alberghi e ristoranti e "varie". Questo tipo di IPC non include l'energia e gli alimenti non trasformati, poiché i loro prezzi possono fluttuare notevolmente durante lo stesso mese.

L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi Eurostat compila i dati ottenuti nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata. L'IPC su base mensile è calcolato sulla base di un campione di prezzi originali non rettificati.

L'IPC è un indicatore chiave per la valutazione dell'inflazione utilizzato dalle banche come parametro di riferimento per le prossime decisioni sui tassi di interesse e altre misure di politica monetaria. L'impatto dell'indice sulle quotazioni in euro di solito non è significativo, poiché l'IPC è mantenuto al livello dell’obiettivo di inflazione della BCE.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.3%
0.3%
0.3%
ago 2025 prelim.
0.3%
0.0%
-0.1%
lug 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
lug 2025 prelim.
-0.1%
-0.4%
0.3%
giu 2025
0.3%
0.3%
0.3%
giu 2025 prelim.
0.3%
0.3%
0.1%
mag 2025
0.1%
0.1%
0.1%
mag 2025 prelim.
0.1%
0.7%
0.9%
apr 2025
0.9%
0.9%
0.9%
apr 2025 prelim.
0.9%
1.2%
0.8%
mar 2025
0.8%
0.8%
0.8%
mar 2025 prelim.
0.8%
0.1%
0.5%
feb 2025
0.5%
0.5%
0.5%
feb 2025 prelim.
0.5%
0.0%
-0.7%
gen 2025
-0.7%
-0.7%
-0.7%
gen 2025 prelim.
-0.7%
-0.6%
0.3%
dic 2024
0.3%
0.4%
0.4%
dic 2024 prelim.
0.4%
0.0%
-0.4%
nov 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
nov 2024 prelim.
-0.4%
0.4%
0.3%
ott 2024
0.3%
0.2%
0.2%
ott 2024 prelim.
0.2%
-0.1%
0.0%
set 2024
0.0%
0.1%
0.1%
set 2024 prelim.
0.1%
0.5%
0.3%
ago 2024
0.3%
0.3%
0.3%
ago 2024 prelim.
0.3%
0.2%
-0.1%
lug 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
lug 2024 prelim.
-0.1%
0.0%
0.4%
giu 2024
0.4%
0.4%
0.4%
giu 2024 prelim.
0.4%
0.3%
0.4%
mag 2024
0.4%
0.4%
0.4%
mag 2024 prelim.
0.4%
0.5%
0.6%
apr 2024
0.6%
0.6%
0.6%
apr 2024 prelim.
0.6%
1.8%
0.9%
mar 2024
0.9%
1.0%
mar 2024 prelim.
1.0%
0.6%
feb 2024
0.6%
-0.6%
feb 2024 prelim.
0.6%
-0.6%
gen 2024
-0.6%
-0.6%
-0.6%
gen 2024 prelim.
-0.6%
-0.1%
0.3%
dic 2023
0.3%
0.3%
0.3%
dic 2023 prelim.
0.3%
-0.4%
-0.5%
nov 2023
-0.5%
-0.4%
-0.4%
nov 2023 prelim.
-0.4%
0.1%
0.2%
ott 2023
0.2%
0.2%
0.2%
ott 2023 prelim.
0.2%
0.4%
0.2%
set 2023
0.2%
0.2%
0.2%
set 2023 prelim.
0.2%
0.7%
0.3%
ago 2023
0.3%
0.3%
0.3%
ago 2023 prelim.
0.3%
0.5%
-0.1%
