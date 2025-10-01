CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi alla Produzione della Nuova Zelanda (PPI) Produzione q/q (New Zealand Producer Price Index (PPI) Output q/q)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Prezzi
Basso 0.6% 1.7%
2.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.6%
0.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Indice dei Prezzi alla Produzione Output m/m riflette la variazione dell'importo ricevuto dai produttori neozelandesi dalla vendita di beni sul mercato interno, nel mese in corso rispetto al mese precedente. Il valore include i costi di produzione (materiali, carburante, interessi sui prestiti, costi di manutenzione dell'edificio, canoni di noleggio), nonché il markup del produttore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione della Nuova Zelanda (PPI) Produzione q/q (New Zealand Producer Price Index (PPI) Output q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.6%
1.7%
2.1%
1 Q 2025
2.1%
0.3%
-0.1%
4 Q 2024
-0.1%
2.0%
1.5%
3 Q 2024
1.5%
1.7%
1.1%
2 Q 2024
1.1%
0.8%
0.8%
1 Q 2024
0.9%
0.8%
0.7%
4 Q 2023
0.7%
1.5%
0.8%
3 Q 2023
0.8%
0.2%
0.2%
2 Q 2023
0.2%
0.7%
0.2%
1 Q 2023
0.3%
1.3%
0.9%
4 Q 2022
0.9%
2.1%
1.6%
3 Q 2022
1.6%
2.7%
2.4%
2 Q 2022
2.4%
2.1%
2.6%
1 Q 2022
2.6%
0.3%
1.5%
4 Q 2021
1.4%
2.3%
1.8%
3 Q 2021
1.8%
2.2%
2.6%
2 Q 2021
2.6%
0.1%
1.2%
1 Q 2021
1.2%
0.0%
0.5%
4 Q 2020
0.4%
0.1%
-0.3%
3 Q 2020
-0.3%
0.3%
-0.2%
2 Q 2020
-0.3%
0.4%
0.1%
1 Q 2020
0.1%
0.7%
0.5%
4 Q 2019
0.4%
0.3%
1.0%
3 Q 2019
1.0%
0.3%
0.4%
2 Q 2019
0.5%
0.7%
-0.5%
1 Q 2019
-0.5%
1.3%
0.7%
4 Q 2018
0.8%
0.6%
1.5%
3 Q 2018
1.5%
-0.3%
0.9%
2 Q 2018
0.9%
0.2%
1 Q 2018
0.2%
1.0%
4 Q 2017
1.0%
1.0%
3 Q 2017
1.0%
1.3%
2 Q 2017
1.3%
1.4%
1 Q 2017
1.4%
1.5%
4 Q 2016
1.5%
1.0%
3 Q 2016
1.0%
0.2%
2 Q 2016
0.2%
-0.2%
1 Q 2016
-0.2%
-0.8%
4 Q 2015
-0.8%
1.3%
3 Q 2015
1.3%
-0.2%
2 Q 2015
-0.2%
-0.9%
1 Q 2015
-0.9%
-0.1%
4 Q 2014
-0.1%
-1.1%
3 Q 2014
-1.1%
-0.5%
2 Q 2014
-0.5%
0.9%
1 Q 2014
0.9%
-0.4%
4 Q 2013
-0.4%
2.4%
3 Q 2013
2.4%
1.0%
2 Q 2013
1.0%
0.8%
1 Q 2013
0.8%
-0.1%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento