Posizioni nette non commerciali CFTC AUD (CFTC AUD Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Medio -59.6 K
-51.2 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-59.6 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il rapporto settimanale sulle posizioni nette non commerciali AUD della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni long e short in dollari australiani esistenti sul mercato e aperte da trader non commercial (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (borse di Chicago e New York). Quindi l'indicatore è un volume netto di posizioni long in dollari australiani negli Stati Uniti.

I trader non commercial NON aprono delle posizioni per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commercial per le negoziazioni con alcuni asset e non commercial con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni si è formato.

La crescita della quantità di posizioni lunghe speculative in dollari australiani è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato AUD. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Posizioni nette non commerciali CFTC AUD (CFTC AUD Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
-59.6 K
-51.2 K
16 set 2025
-51.2 K
-79.2 K
9 set 2025
-79.2 K
-82.7 K
2 set 2025
-82.7 K
-100.6 K
26 ago 2025
-100.6 K
-94.9 K
19 ago 2025
-94.9 K
-87.9 K
12 ago 2025
-87.9 K
-83.6 K
5 ago 2025
-83.6 K
-78.1 K
29 lug 2025
-78.1 K
-81.3 K
22 lug 2025
-81.3 K
-74.9 K
15 lug 2025
-74.9 K
-74.3 K
8 lug 2025
-74.3 K
-70.1 K
1 lug 2025
-70.1 K
-72.6 K
24 giu 2025
-72.6 K
-69.4 K
17 giu 2025
-69.4 K
-69.9 K
10 giu 2025
-69.9 K
-63.2 K
3 giu 2025
-63.2 K
-61.2 K
27 mag 2025
-61.2 K
-59.1 K
20 mag 2025
-59.1 K
-49.3 K
13 mag 2025
-49.3 K
-48.4 K
6 mag 2025
-48.4 K
-49.9 K
29 apr 2025
-49.9 K
-54.6 K
22 apr 2025
-54.6 K
-58.8 K
15 apr 2025
-58.8 K
-63.3 K
8 apr 2025
-63.3 K
-75.9 K
1 apr 2025
-75.9 K
-77.4 K
25 mar 2025
-77.4 K
-70.4 K
18 mar 2025
-70.4 K
-48.2 K
11 mar 2025
-48.2 K
-48.2 K
4 mar 2025
-48.2 K
-45.6 K
25 feb 2025
-45.6 K
-56.7 K
18 feb 2025
-56.7 K
-65.6 K
11 feb 2025
-65.6 K
-75.3 K
4 feb 2025
-75.3 K
-71.8 K
28 gen 2025
-71.8 K
-71.3 K
21 gen 2025
-71.3 K
-77.6 K
14 gen 2025
-77.6 K
-73.4 K
7 gen 2025
-73.4 K
-68.2 K
24 dic 2024
-68.2 K
-61.5 K
17 dic 2024
-61.5 K
8.5 K
10 dic 2024
8.5 K
21.4 K
3 dic 2024
21.4 K
31.8 K
26 nov 2024
31.8 K
31.6 K
19 nov 2024
31.6 K
29.8 K
12 nov 2024
29.8 K
31.0 K
5 nov 2024
31.0 K
27.5 K
29 ott 2024
27.5 K
27.7 K
22 ott 2024
27.7 K
19.3 K
15 ott 2024
19.3 K
33.4 K
8 ott 2024
33.4 K
14.5 K
12345678...19
