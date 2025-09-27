Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Francia (PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))
Markit Services PMI riflette il livello di attività delle società del settore dei servizi privati in Francia per il mese in corso. Il calcolo dell'indicatore si basa su un sondaggio tra i rappresentanti delle aziende private del settore dei servizi. L'indagine riguarda le aziende di trasporto, le organizzazioni finanziarie, le società IT, le imprese alberghiere e di ristorazione, i fornitori di telecomunicazioni, ecc. L'indagine considera il numero di ordini, il volume di lavoro svolto, l'occupazione e l'andamento dei prezzi nel settore. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel settore dei servizi. Letture superiori a 50 possono influenzare positivamente le quotazioni in euro.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Francia (PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
