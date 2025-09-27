CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Francia (PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Francia
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio N/D 49.7
49.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Markit Services PMI riflette il livello di attività delle società del settore dei servizi privati in Francia per il mese in corso. Il calcolo dell'indicatore si basa su un sondaggio tra i rappresentanti delle aziende private del settore dei servizi. L'indagine riguarda le aziende di trasporto, le organizzazioni finanziarie, le società IT, le imprese alberghiere e di ristorazione, i fornitori di telecomunicazioni, ecc. L'indagine considera il numero di ordini, il volume di lavoro svolto, l'occupazione e l'andamento dei prezzi nel settore. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel settore dei servizi. Letture superiori a 50 possono influenzare positivamente le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Francia (PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025 prelim.
N/D
49.7
49.8
ago 2025
49.8
49.7
49.7
ago 2025 prelim.
49.7
47.6
48.5
lug 2025
48.5
49.7
49.7
lug 2025 prelim.
49.7
47.5
50.0
giu 2025
50.0
48.7
48.7
giu 2025 prelim.
48.7
47.2
48.9
mag 2025
48.9
47.4
47.4
mag 2025 prelim.
47.4
48.1
47.3
apr 2025
47.3
46.8
46.8
apr 2025 prelim.
46.8
48.4
47.9
mar 2025
47.9
46.6
46.6
mar 2025 prelim.
46.6
43.7
45.3
feb 2025
45.3
44.5
44.5
feb 2025 prelim.
44.5
49.3
48.2
gen 2025
48.2
48.9
48.9
gen 2025 prelim.
48.9
47.8
47.5
dic 2024
47.5
48.2
48.2
dic 2024 prelim.
48.2
48.7
45.9
nov 2024
45.9
45.7
45.7
nov 2024 prelim.
45.7
50.7
48.1
ott 2024
48.1
48.3
48.3
ott 2024 prelim.
48.3
46.8
49.6
set 2024
49.6
48.3
48.3
set 2024 prelim.
48.3
53.2
55.0
ago 2024
55.0
55.0
55.0
ago 2024 prelim.
55.0
48.8
50.1
lug 2024
50.1
50.7
50.7
lug 2024 prelim.
50.7
47.3
48.8
giu 2024
48.8
48.8
48.8
giu 2024 prelim.
48.8
49.1
48.9
mag 2024
48.9
49.4
49.4
mag 2024 prelim.
49.4
50.9
51.3
apr 2024
51.3
50.5
50.5
apr 2024 prelim.
50.5
48.1
48.3
mar 2024
48.3
47.8
47.8
mar 2024 prelim.
47.8
47.2
48.4
feb 2024
48.4
48.0
48.0
feb 2024 prelim.
48.0
44.9
45.4
gen 2024
45.4
45.0
45.0
gen 2024 prelim.
45.0
45.3
45.7
dic 2023
45.7
44.3
44.3
dic 2023 prelim.
44.3
45.7
45.4
nov 2023
45.4
45.3
45.3
nov 2023 prelim.
45.3
44.4
45.2
ott 2023
45.2
46.1
46.1
ott 2023 prelim.
46.1
42.7
44.4
set 2023
44.4
43.9
43.9
set 2023 prelim.
43.9
46.3
46.0
ago 2023
46.0
46.7
46.7
1234567
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento