Indice dei Prezzi al Consumo Hong Kong (CPI) a/a (Hong Kong Consumer Price Index (CPI) y/y)

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
Dipartimento di Censimento e Statistica (Census and Statistics Department)
Settore
Prezzi
Basso 1.1% 0.6%
1.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.3%
1.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo a/a riflette le variazioni percentuali dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano la quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC è una delle misure chiave del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari di Hong Kong.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Hong Kong (CPI) a/a (Hong Kong Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.1%
0.6%
1.0%
lug 2025
1.0%
0.8%
1.4%
giu 2025
1.4%
1.6%
1.9%
mag 2025
1.9%
2.2%
2.0%
apr 2025
2.0%
1.8%
1.4%
mar 2025
1.4%
1.3%
1.4%
feb 2025
1.4%
1.7%
2.0%
gen 2025
2.0%
1.7%
1.4%
dic 2024
1.4%
1.3%
1.4%
nov 2024
1.4%
1.4%
1.4%
ott 2024
1.4%
1.7%
2.2%
set 2024
2.2%
2.5%
2.5%
ago 2024
2.5%
2.0%
2.5%
lug 2024
2.5%
1.3%
1.5%
giu 2024
1.5%
1.1%
1.2%
mag 2024
1.2%
1.2%
1.1%
apr 2024
1.1%
1.9%
2.0%
mar 2024
2.0%
1.9%
2.1%
feb 2024
2.1%
1.9%
1.7%
gen 2024
1.7%
1.9%
2.4%
dic 2023
2.4%
2.3%
2.6%
nov 2023
2.6%
2.3%
2.7%
ott 2023
2.7%
1.9%
2.0%
set 2023
2.0%
1.8%
1.8%
ago 2023
1.8%
1.8%
1.8%
lug 2023
1.8%
1.9%
1.9%
giu 2023
1.9%
2.0%
2.0%
mag 2023
2.0%
1.9%
2.1%
apr 2023
2.1%
1.7%
1.7%
mar 2023
1.7%
2.0%
1.7%
feb 2023
1.7%
2.2%
2.4%
gen 2023
2.4%
1.9%
2.0%
dic 2022
2.0%
1.8%
1.8%
nov 2022
1.8%
3.0%
1.8%
ott 2022
1.8%
3.1%
4.4%
set 2022
4.4%
1.9%
1.9%
ago 2022
1.9%
1.8%
1.9%
lug 2022
1.9%
1.5%
1.8%
giu 2022
1.8%
1.2%
1.2%
mag 2022
1.2%
1.5%
1.3%
apr 2022
1.3%
1.6%
1.7%
mar 2022
1.7%
1.4%
1.6%
feb 2022
1.6%
1.8%
1.2%
gen 2022
1.2%
2.1%
2.4%
dic 2021
2.4%
1.7%
1.8%
nov 2021
1.8%
1.5%
1.7%
ott 2021
1.7%
1.5%
1.4%
set 2021
1.4%
2.6%
1.6%
ago 2021
1.6%
2.2%
3.7%
lug 2021
3.7%
0.8%
0.7%
1234
