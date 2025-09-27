I Core Machinery Orders del Giappone a/a riflettono il volume di nuovi ordini ricevuti dalle aziende giapponesi di macchinari in un determinato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La costruzione navale e le imprese complesse energetiche sono escluse dal calcolo a causa dell'elevata volatilità degli ordini per i loro prodotti.

Questo è un importante indicatore di investimento ed è un indicatore importante della produzione manifatturiera. Permette di comprendere l'andamento degli investimenti di capitale, in quanto ogni azienda è registrata nella fase in cui la macchina per l'investimento di capitale viene ordinata dal produttore della macchina.

I Core Machinery Orders sono considerati un indicatore da sei a nove mesi prima dell'effettivo investimento di capitale. Questo indice mostra l'aumento della domanda interna di beni durevoli e mezzi di produzione.

Valori superiori al previsto sono trattati come positivi/rialzisti per JPY. Valori inferiori al previsto sono considerati come negativi/ribassisti per JPY. Tuttavia, poiché vi è un notevole cambiamento nel movimento mensile, è necessario elaborare una base trimestrale durante l'analisi.

