Core Machinery Orders Giappone a/a (Japan Core Machinery Orders y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
Azienda
Basso 4.9% 2.8%
7.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.4%
4.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I Core Machinery Orders del Giappone a/a riflettono il volume di nuovi ordini ricevuti dalle aziende giapponesi di macchinari in un determinato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La costruzione navale e le imprese complesse energetiche sono escluse dal calcolo a causa dell'elevata volatilità degli ordini per i loro prodotti.

Questo è un importante indicatore di investimento ed è un indicatore importante della produzione manifatturiera. Permette di comprendere l'andamento degli investimenti di capitale, in quanto ogni azienda è registrata nella fase in cui la macchina per l'investimento di capitale viene ordinata dal produttore della macchina.

I Core Machinery Orders sono considerati un indicatore da sei a nove mesi prima dell'effettivo investimento di capitale. Questo indice mostra l'aumento della domanda interna di beni durevoli e mezzi di produzione.

  Valori superiori al previsto sono trattati come positivi/rialzisti per JPY. Valori inferiori al previsto sono considerati come negativi/ribassisti per JPY. Tuttavia, poiché vi è un notevole cambiamento nel movimento mensile, è necessario elaborare una base trimestrale durante l'analisi.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Core Machinery Orders Giappone a/a (Japan Core Machinery Orders y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
4.9%
2.8%
7.6%
giu 2025
7.6%
6.5%
4.4%
mag 2025
4.4%
4.2%
6.6%
apr 2025
6.6%
2.8%
8.4%
mar 2025
8.4%
3.9%
1.5%
feb 2025
1.5%
0.1%
4.4%
gen 2025
4.4%
4.0%
4.3%
dic 2024
4.3%
2.8%
10.3%
nov 2024
10.3%
1.4%
5.6%
ott 2024
5.6%
-0.6%
-4.8%
set 2024
-4.8%
4.5%
-3.4%
ago 2024
-3.4%
6.8%
8.7%
lug 2024
8.7%
4.3%
-1.7%
giu 2024
-1.7%
2.7%
10.8%
mag 2024
10.8%
1.7%
0.7%
apr 2024
0.7%
-1.8%
2.7%
mar 2024
2.7%
-2.3%
-1.8%
feb 2024
-1.8%
-3.9%
-10.9%
gen 2024
-10.9%
-4.4%
-0.7%
dic 2023
-0.7%
-5.4%
-5.0%
nov 2023
-5.0%
-6.4%
-2.2%
ott 2023
-2.2%
-4.9%
-2.2%
set 2023
-2.2%
-10.4%
-7.7%
ago 2023
-7.7%
-9.6%
-13.0%
lug 2023
-13.0%
-7.3%
-5.8%
giu 2023
-5.8%
-7.4%
-8.7%
mag 2023
-8.7%
-4.7%
-5.9%
apr 2023
-5.9%
3.1%
-3.5%
mar 2023
-3.5%
7.2%
9.8%
feb 2023
9.8%
-1.1%
4.5%
gen 2023
4.5%
-5.2%
-6.6%
dic 2022
-6.6%
0.9%
-3.7%
nov 2022
-3.7%
5.1%
0.4%
ott 2022
0.4%
8.5%
2.9%
set 2022
2.9%
9.4%
9.7%
ago 2022
9.7%
9.2%
12.8%
lug 2022
12.8%
7.0%
6.5%
giu 2022
6.5%
13.2%
7.4%
mag 2022
7.4%
14.1%
19.0%
apr 2022
19.0%
6.0%
7.6%
mar 2022
7.6%
4.7%
4.3%
feb 2022
4.3%
5.1%
5.1%
gen 2022
5.1%
8.3%
5.1%
dic 2021
5.1%
7.4%
11.6%
nov 2021
11.6%
7.7%
2.9%
ott 2021
2.9%
13.3%
12.5%
set 2021
12.5%
15.7%
17.0%
ago 2021
17.0%
13.8%
11.1%
lug 2021
11.1%
11.3%
18.6%
giu 2021
18.6%
4.0%
12.2%
1234
