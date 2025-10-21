Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo (PIL) Norvegia Continentale t/t (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)
|Basso
|0.6%
|0.6%
|
1.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.2%
|
0.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il territorio economico norvegese è costituito da Norvegia continentale, Svalbard, Jan Mayen, dipendenze norvegesi, acque territoriali, compreso lo spazio aereo sopra di esse, ecc. Un PIL separato è calcolato per la Norvegia - PIL Continentale, che misura una variazione del valore di tutti i beni e servizi prodotti internamente (principio nazionale). Questo PIL non include le aree offshore e la logistica in gran parte basate sul petrolio. I prezzi sono adeguati all'inflazione. Questa variante dell'indice riflette la crescita del PIL trimestrale rispetto al trimestre precedente.
Esistono tre approcci al calcolo del PIL: dal punto di vista della produzione, in termini di entrate ricevute e in termini di spese sostenute.
- L'approccio di produzione per il calcolo del PIL si basa sul calcolo del valore aggiunto (i costi intermedi sono sottratti dal valore totale dei manufatti).
- L'approccio al reddito comprende la somma del valore aggiunto di quattro parti: redditi da lavoro dipendente, imposte sui prodotti e sulla produzione meno sussidi, risultato lordo di gestione e altri redditi.
- L'approccio della spesa è la somma di tutte le spese finali all'interno dell'economia. Ciò include le spese finali per consumi, gli investimenti lordi e le esportazioni nette di beni e servizi.
Tutti e tre gli approcci sono applicati nel calcolo del PIL della Norvegia. I dati di origine per il calcolo del PIL sono tratti dai Conti Nazionali, che includono indici dei prezzi alla produzione e al consumo, dati sui prezzi al dettaglio, dati sulla produzione, indicatori del mercato del lavoro, dati sul reddito delle famiglie, ecc. Per separare la variazione reale del PIL dai processi inflazionistici, viene inoltre applicato un deflatore. Inoltre, i dati sono destagionalizzati per attenuare gli effetti stagionali che possono distorcere notevolmente i dati sulle variazioni a breve termine del PIL.
Il PIL è la principale misura della forza economica del paese. L'indicatore ha spesso un forte impatto sui movimenti del mercato. Una crescita stabile del PIL Continentale significa sostenibilità sia del sistema economico che finanziario. Pertanto, può essere visto come positivo per le quotazioni NOK.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Norvegia Continentale t/t (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
