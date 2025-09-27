CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo nel Regno Unito, compresi i costi delle Abitazioni degli Occupanti Proprietari (CPIH) m/m (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Prezzi
Medio 0.0% 0.3%
0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice dei Prezzi al Consumo, compresi i costi delle abitazioni degli occupanti proprietari (CPIH) m/m, rappresenta una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. In contrasto con l'indice dei prezzi al consumo, CPIH include i costi di alloggio degli occupanti proprietari. L'IPC è una delle misure chiave del sentimento dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo nel Regno Unito, compresi i costi delle Abitazioni degli Occupanti Proprietari (CPIH) m/m (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.0%
0.3%
0.3%
giu 2025
0.3%
0.3%
0.2%
feb 2025
0.4%
0.3%
0.0%
dic 2024
0.3%
0.5%
0.2%
nov 2024
0.2%
0.1%
0.6%
set 2024
0.1%
0.2%
0.4%
giu 2024
0.2%
0.2%
0.4%
mag 2024
0.4%
0.4%
0.5%
mar 2024
0.6%
0.4%
0.6%
feb 2024
0.6%
0.7%
-0.4%
gen 2024
-0.4%
-0.8%
0.4%
dic 2023
0.4%
-0.3%
-0.1%
nov 2023
-0.1%
0.3%
0.1%
ott 2023
0.1%
1.2%
0.5%
set 2023
0.5%
0.4%
0.4%
ago 2023
0.4%
0.7%
-0.3%
lug 2023
-0.3%
-0.1%
0.2%
giu 2023
0.2%
0.9%
0.6%
mag 2023
0.6%
0.4%
1.2%
apr 2023
1.2%
1.6%
0.7%
mar 2023
0.7%
0.4%
1.0%
feb 2023
1.0%
0.5%
-0.4%
gen 2023
-0.4%
0.4%
0.4%
dic 2022
0.4%
1.2%
0.4%
nov 2022
0.4%
0.9%
1.6%
ott 2022
1.6%
1.3%
0.4%
set 2022
0.4%
1.3%
0.5%
ago 2022
0.5%
1.4%
0.6%
lug 2022
0.6%
-0.1%
0.7%
giu 2022
0.7%
0.0%
0.6%
mag 2022
0.6%
1.5%
2.1%
apr 2022
2.1%
0.7%
0.9%
mar 2022
0.9%
0.6%
0.7%
feb 2022
0.7%
0.5%
0.0%
gen 2022
0.0%
0.7%
0.5%
dic 2021
0.5%
0.7%
0.6%
nov 2021
0.6%
0.6%
0.9%
ott 2021
0.9%
0.4%
0.3%
set 2021
0.3%
0.4%
0.6%
ago 2021
0.6%
0.4%
0.0%
lug 2021
0.0%
0.6%
0.4%
giu 2021
0.4%
0.5%
0.5%
mag 2021
0.5%
0.3%
0.7%
apr 2021
0.7%
-0.1%
0.2%
mar 2021
0.2%
0.1%
0.1%
feb 2021
0.1%
0.1%
-0.1%
gen 2021
-0.1%
0.1%
0.2%
dic 2020
0.2%
0.1%
-0.1%
nov 2020
-0.1%
0.1%
0.0%
ott 2020
0.0%
0.1%
0.4%
123
