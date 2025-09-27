L'Indice dei Prezzi al Consumo, compresi i costi delle abitazioni degli occupanti proprietari (CPIH) m/m, rappresenta una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. In contrasto con l'indice dei prezzi al consumo, CPIH include i costi di alloggio degli occupanti proprietari. L'IPC è una delle misure chiave del sentimento dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina.

