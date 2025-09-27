Calendario Economico
Permessi Edilizi Sudafrica m/m (South Africa Building Permits m/m)
|Basso
|8.0%
|-8.1%
|
-16.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.5%
|
8.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I Permessi Edilizi misurano una variazione dei piani edilizi approvati nel mese di riferimento rispetto al mese precedente.
L'indicatore è calcolato in base ai risultati dell'indagine condotta da Statistics South Africa tra i grandi comuni. Gli intervistati condividono i dati sui piani edilizi approvati e sui progetti finiti. Le informazioni sui permessi edilizi rilasciati a società private vengono raccolte via e-mail, telefono e fax.
I dati sui piani approvati non sono paragonabili agli edifici completati, perché non tutti i permessi comportano l'inizio della costruzione. Inoltre, se la costruzione non inizia entro un anno, la domanda deve essere presentata di nuovo.
I dati dell'indagine mensile vengono utilizzati per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. È anche un'importante fonte di dati per la valutazione del PIL e per il calcolo dell'indicatore anticipante composito dei cicli economici.
La crescita del numero di permessi approvati indica l'espansione del settore edilizio e una situazione economica favorevole nel Paese. Pertanto, letture più elevate sono solitamente viste come positive per la valuta sudafricana.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Permessi Edilizi Sudafrica m/m (South Africa Building Permits m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress