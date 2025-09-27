CalendarioSezioni

Permessi Edilizi Sudafrica m/m (South Africa Building Permits m/m)

Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Basso 8.0% -8.1%
-16.6%
Ultima versione
Precedente
2.5%
8.0%
Prossima versione
Precedente
I Permessi Edilizi misurano una variazione dei piani edilizi approvati nel mese di riferimento rispetto al mese precedente.

L'indicatore è calcolato in base ai risultati dell'indagine condotta da Statistics South Africa tra i grandi comuni. Gli intervistati condividono i dati sui piani edilizi approvati e sui progetti finiti. Le informazioni sui permessi edilizi rilasciati a società private vengono raccolte via e-mail, telefono e fax.

I dati sui piani approvati non sono paragonabili agli edifici completati, perché non tutti i permessi comportano l'inizio della costruzione. Inoltre, se la costruzione non inizia entro un anno, la domanda deve essere presentata di nuovo.

I dati dell'indagine mensile vengono utilizzati per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. È anche un'importante fonte di dati per la valutazione del PIL e per il calcolo dell'indicatore anticipante composito dei cicli economici.

La crescita del numero di permessi approvati indica l'espansione del settore edilizio e una situazione economica favorevole nel Paese. Pertanto, letture più elevate sono solitamente viste come positive per la valuta sudafricana.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Permessi Edilizi Sudafrica m/m (South Africa Building Permits m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
8.0%
-8.1%
-16.6%
giu 2025
-16.9%
2.6%
15.8%
mag 2025
15.8%
-0.4%
0.5%
apr 2025
0.7%
-2.5%
-10.0%
mar 2025
-11.6%
0.8%
6.8%
feb 2025
6.3%
7.0%
-4.6%
gen 2025
-5.5%
-11.8%
-3.8%
dic 2024
-4.8%
9.6%
-2.5%
nov 2024
-3.3%
9.4%
-2.5%
ott 2024
-2.4%
12.4%
set 2024
12.5%
0.9%
8.0%
ago 2024
-8.3%
7.7%
lug 2024
-9.6%
6.6%
giu 2024
6.6%
-13.8%
mag 2024
-13.2%
0.0%
apr 2024
1.8%
1.6%
mar 2024
1.6%
-8.1%
39.9%
feb 2024
26.1%
15.5%
-18.7%
gen 2024
-19.3%
-1.6%
-12.2%
dic 2023
-11.1%
7.3%
16.0%
nov 2023
15.5%
-6.7%
-3.3%
ott 2023
-4.3%
5.0%
-3.5%
set 2023
9.4%
-3.5%
-5.0%
ago 2023
-5.4%
-0.3%
-36.8%
lug 2023
-36.8%
0.4%
27.9%
giu 2023
36.1%
-0.5%
-15.3%
mag 2023
-15.4%
0.6%
10.1%
apr 2023
9.4%
-0.7%
-11.9%
mar 2023
-10.4%
0.9%
34.4%
feb 2023
29.5%
-1.2%
-17.8%
gen 2023
-16.9%
1.0%
-21.5%
dic 2022
-21.6%
-0.4%
15.9%
nov 2022
12.3%
0.1%
0.6%
ott 2022
-0.3%
0.2%
1.0%
set 2022
-0.2%
-0.5%
6.3%
ago 2022
9.0%
0.8%
-9.8%
lug 2022
-11.4%
-1.0%
1.8%
giu 2022
3.0%
1.3%
3.3%
mag 2022
2.8%
-2.0%
-15.3%
apr 2022
-15.1%
2.9%
23.1%
mar 2022
23.3%
-3.4%
-27.2%
feb 2022
-27.4%
4.3%
20.7%
gen 2022
16.9%
-6.0%
-1.1%
dic 2021
2.0%
8.2%
13.0%
nov 2021
4.0%
-10.6%
2.5%
ott 2021
3.2%
12.7%
-2.8%
set 2021
-3.6%
-14.1%
17.7%
ago 2021
17.7%
11.5%
-9.4%
lug 2021
-10.8%
-5.2%
-20.9%
giu 2021
-21.9%
1.5%
7.4%
1234
