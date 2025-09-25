CalendarioSezioni

Calendario economico e indicatori del Messico

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.7% 2 Q 2025 0.2% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 2.6% lug 2025 2.6% Mensilmente
IPC a/a 3.57% ago 2025 3.51% Mensilmente
Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico 7.50% 7.75%
Saldo Commerciale N/D ago 2025 $​0.296 B Mensilmente

Calendario Economico

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 19:00, MXN, Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico, Effettiva: 7.50%, Precedente: 7.75%
2025.09.26 12:00, MXN, Saldo Commerciale non destagionalizzato, Effettiva: $​-1.944 B, Previsione: $​-3.430 B, Precedente: $​-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Saldo Commerciale, Previsione: $​0.244 B, Precedente: $​0.296 B
2025.09.26 19:30, MXN, CFTC MXN Posizioni Non Commerciali, Effettiva: 83.4 K, Precedente: 78.0 K
2025.09.29 12:00, MXN, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 2.5%, Precedente: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato, Previsione: 3.1%, Precedente: 2.8%
2025.09.30 20:30, MXN, Saldo di Bilancio, Previsione: Mex$​-0.900 B, Precedente: Mex$​-101.427 B
2025.10.01 15:00, MXN, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 50.1, Precedente: 50.2
2025.10.03 12:00, MXN, Investimenti Fissi Lordi m/m, Previsione: -0.6%, Precedente: -1.4%
2025.10.03 12:00, MXN, Investimenti Fissi Lordi non destagionalizzati a/a, Previsione: -5.8%, Precedente: -6.8%
2025.10.03 19:30, MXN, CFTC MXN Posizioni Non Commerciali, Precedente: 83.4 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
CFTC MXN Posizioni Non Commerciali 83.4 K 23 set 2025 78.0 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL non destagionalizzato a/a 0.1% 2 Q 2025 0.8% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.7% 2 Q 2025 0.2% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Tasso di Disoccupazione 2.6% lug 2025 2.6% Mensilmente
Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato 2.8% lug 2025 2.7% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC Core Metà Mese m/m 0.22% set 2025 0.09% Mensilmente
IPC Core m/m 0.22% ago 2025 0.31% Mensilmente
IPC Metà Mese m/m 0.18% set 2025 -0.02% Mensilmente
IPC a/a 3.57% ago 2025 3.51% Mensilmente
IPC m/m 0.06% ago 2025 0.27% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico 7.50% 7.75%
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente $​0.206 B 2 Q 2025 $​-11.171 B Trimestralmente
Rapporto Conto Corrente - PIL 0.04% 2 Q 2025 -2.63% Trimestralmente
Saldo Commerciale N/D ago 2025 $​0.296 B Mensilmente
Saldo Commerciale non destagionalizzato $​-1.944 B ago 2025 $​-0.017 B Mensilmente
Saldo di Bilancio Mex$​-101.427 B lug 2025 Mex$​-192.290 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Attività Economica m/m -0.9% lug 2025 0.2% Mensilmente
Attività Economica non destagionalizzata a/a -1.1% lug 2025 1.3% Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI 50.2 ago 2025 49.1 Mensilmente
Investimenti Fissi Lordi m/m -1.4% giu 2025 0.9% Mensilmente
Investimenti Fissi Lordi non destagionalizzati a/a -6.8% giu 2025 -6.7% Mensilmente
Produzione Industriale m/m -1.2% lug 2025 -0.1% Mensilmente
Produzione Industriale non destagionalizzata a/a -2.7% lug 2025 -0.4% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Domanda Aggregata non destagionalizzata a/a 0.3% 2 Q 2025 -0.2% Trimestralmente
Domanda Aggregata trim./trim. 1.4% 2 Q 2025 -1.1% Trimestralmente
Indicatore di Fiducia dei Consumatori 46.7 ago 2025 46.0 Mensilmente
Indicatore di Fiducia dei Consumatori non destagionalizzato 46.5 ago 2025 45.8 Mensilmente
Indice di Fiducia dei Consumatori 104.3 lug 2019 106.0 Mensilmente
Indice di Fiducia dei Consumatori non destagionalizzato 105.1 lug 2019 106.1 Mensilmente
Spesa Privata non destagionalizzata a/a -0.4% 2 Q 2025 -0.6% Trimestralmente
Spesa Privata trim./trim. 1.2% 2 Q 2025 -0.4% Trimestralmente
Vendite al Dettaglio m/m -0.2% lug 2025 0.3% Mensilmente
Vendite al Dettaglio non destagionalizzate a/a 2.4% lug 2025 2.5% Mensilmente