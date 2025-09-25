Calendario Economico
Calendario economico e indicatori del Messico
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.7%
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|2.6%
|lug 2025
|2.6%
|Mensilmente
|IPC a/a
|3.57%
|ago 2025
|3.51%
|Mensilmente
|Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico
|7.50%
|7.75%
|Saldo Commerciale
|N/D
|ago 2025
|$0.296 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 19:00, MXN, Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico, Effettiva: 7.50%, Precedente: 7.75%
2025.09.26 12:00, MXN, Saldo Commerciale non destagionalizzato, Effettiva: $-1.944 B, Previsione: $-3.430 B, Precedente: $-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Saldo Commerciale, Previsione: $0.244 B, Precedente: $0.296 B
2025.09.26 19:30, MXN, CFTC MXN Posizioni Non Commerciali, Effettiva: 83.4 K, Precedente: 78.0 K
2025.09.29 12:00, MXN, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 2.5%, Precedente: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato, Previsione: 3.1%, Precedente: 2.8%
2025.09.30 20:30, MXN, Saldo di Bilancio, Previsione: Mex$-0.900 B, Precedente: Mex$-101.427 B
2025.10.01 15:00, MXN, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 50.1, Precedente: 50.2
2025.10.03 12:00, MXN, Investimenti Fissi Lordi m/m, Previsione: -0.6%, Precedente: -1.4%
2025.10.03 12:00, MXN, Investimenti Fissi Lordi non destagionalizzati a/a, Previsione: -5.8%, Precedente: -6.8%
2025.10.03 19:30, MXN, CFTC MXN Posizioni Non Commerciali, Precedente: 83.4 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|CFTC MXN Posizioni Non Commerciali
|83.4 K
|23 set 2025
|78.0 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL non destagionalizzato a/a
|0.1%
|2 Q 2025
|0.8%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.7%
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di Disoccupazione
|2.6%
|lug 2025
|2.6%
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato
|2.8%
|lug 2025
|2.7%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC Core Metà Mese m/m
|0.22%
|set 2025
|0.09%
|Mensilmente
|IPC Core m/m
|0.22%
|ago 2025
|0.31%
|Mensilmente
|IPC Metà Mese m/m
|0.18%
|set 2025
|-0.02%
|Mensilmente
|IPC a/a
|3.57%
|ago 2025
|3.51%
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.06%
|ago 2025
|0.27%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico
|7.50%
|7.75%
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|$0.206 B
|2 Q 2025
|$-11.171 B
|Trimestralmente
|Rapporto Conto Corrente - PIL
|0.04%
|2 Q 2025
|-2.63%
|Trimestralmente
|Saldo Commerciale
|N/D
|ago 2025
|$0.296 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale non destagionalizzato
|$-1.944 B
|ago 2025
|$-0.017 B
|Mensilmente
|Saldo di Bilancio
|Mex$-101.427 B
|lug 2025
|Mex$-192.290 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Attività Economica m/m
|-0.9%
|lug 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Attività Economica non destagionalizzata a/a
|-1.1%
|lug 2025
|1.3%
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|50.2
|ago 2025
|49.1
|Mensilmente
|Investimenti Fissi Lordi m/m
|-1.4%
|giu 2025
|0.9%
|Mensilmente
|Investimenti Fissi Lordi non destagionalizzati a/a
|-6.8%
|giu 2025
|-6.7%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|-1.2%
|lug 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Produzione Industriale non destagionalizzata a/a
|-2.7%
|lug 2025
|-0.4%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Domanda Aggregata non destagionalizzata a/a
|0.3%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Trimestralmente
|Domanda Aggregata trim./trim.
|1.4%
|2 Q 2025
|-1.1%
|Trimestralmente
|Indicatore di Fiducia dei Consumatori
|46.7
|ago 2025
|46.0
|Mensilmente
|Indicatore di Fiducia dei Consumatori non destagionalizzato
|46.5
|ago 2025
|45.8
|Mensilmente
|Indice di Fiducia dei Consumatori
|104.3
|lug 2019
|106.0
|Mensilmente
|Indice di Fiducia dei Consumatori non destagionalizzato
|105.1
|lug 2019
|106.1
|Mensilmente
|Spesa Privata non destagionalizzata a/a
|-0.4%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Trimestralmente
|Spesa Privata trim./trim.
|1.2%
|2 Q 2025
|-0.4%
|Trimestralmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|-0.2%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio non destagionalizzate a/a
|2.4%
|lug 2025
|2.5%
|Mensilmente