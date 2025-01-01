Calendario Economico
Verbale di Riunione sulla Politica Monetaria della Banca del Messico (Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes)
Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Settore
Denaro
|Medio
|Prossimo Evento
|Importanza
I Verbali di Riunione sulla Politica Monetaria della Banca del Messico vengono pubblicati otto volte l'anno, due settimane dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione. Forniscono le spiegazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione alla decisione di politica monetaria. I verbali contengono anche approfondimenti sulle condizioni economiche che influenzano la decisione e sui cambiamenti di politica monetaria a breve termine previsti. I Verbali possono avere un impatto a breve termine sul peso messicano a seconda del loro contenuto.