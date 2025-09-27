La produzione nel settore delle costruzioni su base annuale mostra il volume della produzione e dell'attività nel settore delle costruzioni dell'eurozona per il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include la costruzione nei settori privato e di ingegneria civile (come ponti, edifici pubblici, ecc.). L'indicatore si basa su dati destagionalizzati. Inoltre, il valore è corretto per l'inflazione. Poiché il resoconto accurato dei volumi di costruzione è piuttosto problematico, l'indice viene misurato sulla base di diversi indicatori:

Produttività delle imprese di costruzione (l'opzione preferita, che riflette al meglio i volumi di costruzione)

Fatturato delle imprese di costruzione (il calcolo include le sovvenzioni ma non include l'IVA)

Coinvolgimento della forza lavoro

Materiali da costruzione utilizzati

Dati amministrativi, come i permessi di costruzione rilasciati

Sebbene la quota relativa delle costruzioni nell'attività economica europea sia diminuita negli ultimi anni, l'edilizia continua ad essere di grande importanza nelle economie degli Stati membri. La produzione nel settore delle costruzioni ha una grande quota nel calcolo del PIL dell'eurozona e viene utilizzata nella valutazione preliminare dell'attività economica dell'eurozona, insieme all'indice della produzione industriale. I dati della produzione nel settore delle costruzioni possono anche essere interpretati come un indicatore principale dell'attività nel mercato immobiliare.

La crescita degli indicatori può essere considerata positiva per le quotazioni dell'euro.

Ultimi valori: