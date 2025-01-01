La Reserve Bank of India (RBC) pubblica i verbali della riunione del Comitato di politica monetaria (MPC) sul suo sito ufficiale 6 volte l'anno, 14 giorni dopo ogni riunione del Comitato.

I verbali includono sempre le seguenti informazioni:

Decisioni adottate durante la riunione del MPC

Votazioni dei membri del Comitato sulle decisioni adottate

Dichiarazioni di tutti i membri del Comitato in merito alle decisioni adottate

Durante le riunioni, il MPC adotta decisioni sui tassi repo e sui tassi repo inversi. Il verbale della riunione fornisce informazioni dettagliate sui motivi che hanno influenzato la decisione. Ciò può includere la situazione economica globale, compresi gli sviluppi economici in paesi separati, i prezzi delle materie prime (oro e petrolio), nonché l'economia del paese in termini di principali indicatori economici, come il PIL, la produzione, la domanda e la produzione, l'importazione e l'esportazione, i prezzi e l'inflazione.

Un'altra parte importante della pubblicazione è la previsione di un ulteriore sviluppo economico: prospettive di inflazione e fattori che possono causare cambiamenti, prospettive per la crescita del PIL e dell'IPC.

I verbali delle riunioni del Comitato forniscono le informazioni economiche, le prospettive finanziarie e le dichiarazioni più complete di tutti i membri del Comitato. Pertanto, anche se il tasso di interesse non è cambiato, i pareri dei membri del Comitato e un cambiamento della distribuzione dei voti possono fungere da segnale per cambiamenti futuri.