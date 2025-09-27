CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi alla Produzione Corea del Sud (PPI) a/a (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)

Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Banca di Corea (Bank of Korea)
Prezzi
Basso 0.6% 1.1%
0.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.9%
0.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) a/a riflette le variazioni medie dei prezzi di vendita ricevuti dai produttori nazionali di beni e servizi nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice dei prezzi alla produzione è considerato un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi al consumo, che a sua volta può influenzare considerevolmente il livello generale di inflazione. Una lettura superiore al previsto può influenzare positivamente le quotazioni del won sudcoreano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Corea del Sud (PPI) a/a (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.6%
1.1%
0.5%
lug 2025
0.5%
0.7%
0.5%
giu 2025
0.5%
0.0%
0.3%
mag 2025
0.3%
0.5%
0.8%
apr 2025
0.9%
1.3%
1.3%
mar 2025
1.3%
1.5%
1.5%
feb 2025
1.5%
1.2%
1.8%
gen 2025
1.7%
1.3%
1.7%
dic 2024
1.7%
0.5%
1.4%
nov 2024
1.4%
1.0%
1.0%
ott 2024
1.0%
1.3%
1.0%
set 2024
1.0%
0.9%
1.6%
ago 2024
1.6%
1.8%
2.6%
lug 2024
2.6%
2.6%
2.5%
giu 2024
2.5%
2.8%
2.3%
mag 2024
2.3%
2.2%
1.9%
apr 2024
1.8%
1.8%
1.5%
mar 2024
1.6%
1.7%
1.5%
feb 2024
1.5%
2.0%
1.3%
gen 2024
1.3%
1.5%
1.2%
dic 2023
1.2%
0.0%
0.6%
nov 2023
0.6%
0.1%
0.7%
ott 2023
0.8%
1.5%
1.4%
set 2023
1.3%
1.6%
1.0%
ago 2023
1.0%
-0.3%
-0.3%
lug 2023
-0.2%
-0.4%
-0.3%
giu 2023
-0.2%
0.1%
0.5%
mag 2023
0.6%
0.5%
1.6%
apr 2023
1.6%
2.3%
3.3%
mar 2023
3.3%
4.1%
4.8%
feb 2023
4.8%
4.1%
5.1%
gen 2023
5.1%
5.7%
5.8%
dic 2022
6.0%
6.1%
6.2%
nov 2022
6.3%
6.6%
7.3%
ott 2022
7.3%
7.1%
7.9%
set 2022
8.0%
7.4%
8.2%
ago 2022
8.4%
8.7%
9.2%
lug 2022
9.2%
9.3%
10.0%
giu 2022
9.9%
10.2%
9.9%
mag 2022
9.7%
10.2%
9.7%
apr 2022
9.2%
9.1%
9.0%
mar 2022
8.8%
7.4%
8.5%
feb 2022
8.4%
8.3%
8.9%
gen 2022
8.7%
8.5%
9.0%
dic 2021
9.0%
9.8%
9.8%
nov 2021
9.6%
9.7%
9.1%
ott 2021
8.9%
7.3%
7.6%
set 2021
7.5%
7.5%
7.4%
ago 2021
7.3%
7.9%
7.4%
lug 2021
7.1%
6.2%
6.6%
