Calendario Economico
Indice dei Prezzi alla Produzione Corea del Sud (PPI) a/a (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)
|Basso
|0.6%
|1.1%
|
0.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.9%
|
0.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) a/a riflette le variazioni medie dei prezzi di vendita ricevuti dai produttori nazionali di beni e servizi nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice dei prezzi alla produzione è considerato un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi al consumo, che a sua volta può influenzare considerevolmente il livello generale di inflazione. Una lettura superiore al previsto può influenzare positivamente le quotazioni del won sudcoreano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Corea del Sud (PPI) a/a (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
