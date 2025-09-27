CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi al Consumo di Singapore (CPI) a/a (Singapore Consumer Price Index (CPI) y/y)

Paese:
Singapore
SGD, Dollaro di Singapore
Sorgente:
Dipartimento di Statistica (Department of Statistics)
Settore
Prezzi
Medio 0.5% 0.3%
0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.7%
0.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) a/a riflette le variazioni percentuali medie dei prezzi per il paniere fisso di beni e servizi di consumo acquistati dalla popolazione di Singapore durante il mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice è spesso visto come una misura dell'inflazione dei prezzi al consumo. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari di Singapore.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo di Singapore (CPI) a/a (Singapore Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.5%
0.3%
0.6%
lug 2025
0.6%
0.6%
0.8%
giu 2025
0.8%
0.6%
0.8%
mag 2025
0.8%
0.6%
0.9%
apr 2025
0.9%
0.7%
0.9%
mar 2025
0.9%
0.8%
0.9%
feb 2025
0.9%
1.0%
1.2%
gen 2025
1.2%
1.2%
1.6%
dic 2024
1.6%
1.5%
1.6%
nov 2024
1.6%
1.7%
1.4%
ott 2024
1.4%
2.1%
2.0%
set 2024
2.0%
2.3%
2.2%
ago 2024
2.2%
2.4%
2.4%
lug 2024
2.4%
2.7%
2.4%
giu 2024
2.4%
3.1%
3.1%
mag 2024
3.1%
2.4%
2.7%
apr 2024
2.7%
2.5%
2.7%
mar 2024
2.7%
3.6%
3.4%
feb 2024
3.4%
2.6%
2.9%
gen 2024
2.9%
3.0%
3.7%
dic 2023
3.7%
3.7%
3.6%
nov 2023
3.6%
4.8%
4.7%
ott 2023
4.7%
4.8%
4.1%
set 2023
4.1%
4.3%
4.0%
ago 2023
4.0%
3.7%
4.1%
lug 2023
4.1%
3.8%
4.5%
giu 2023
4.5%
4.6%
5.1%
mag 2023
5.1%
5.7%
5.7%
apr 2023
5.7%
5.2%
5.5%
mar 2023
5.5%
5.9%
6.3%
feb 2023
6.3%
6.7%
6.6%
gen 2023
6.6%
6.7%
6.5%
dic 2022
6.5%
6.6%
6.7%
nov 2022
6.7%
6.8%
6.7%
ott 2022
6.7%
7.6%
7.5%
set 2022
7.5%
8.0%
7.5%
ago 2022
7.5%
6.8%
7.0%
lug 2022
7.0%
7.4%
6.7%
giu 2022
6.7%
5.5%
5.6%
mag 2022
5.6%
5.9%
5.4%
apr 2022
5.4%
315.9%
5.4%
mar 2022
5.4%
4.0%
4.3%
feb 2022
4.3%
3.8%
4.0%
gen 2022
4.0%
4.4%
4.0%
dic 2021
4.0%
4.3%
3.8%
nov 2021
3.8%
3.2%
3.2%
ott 2021
3.2%
2.4%
2.5%
set 2021
2.5%
2.3%
2.4%
ago 2021
2.4%
2.3%
2.5%
lug 2021
2.5%
2.3%
2.4%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento