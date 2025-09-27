Il Philadelphia Fed Prices Paid Index mostra un cambiamento nei prezzi di beni e servizi pagati dalle principali società manifatturiere nel distretto di Philadelphia. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware, cioè Stati con alta attività economica. Quindi, questo indice è spesso correlato a quello nazionale.

L'Indice Prezzi Pagati è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali aziende manifatturiere della regione. Ai leader aziendali viene chiesto di valutare se la situazione nelle loro aziende è migliorata, peggiorata o rimasta invariata. Oltre ai prezzi pagati per materiali, beni e servizi nel processo di produzione, l'indagine include anche una valutazione degli ordini nuovi e non evasi, delle spedizioni, dei tempi di consegna, delle scorte, dei prezzi ricevuti, del numero di dipendenti, delle ore medie lavorate a settimana. Inoltre, agli intervistati viene chiesto di valutare il livello complessivo di attività commerciale nel loro settore. Sono attese risposte in due intervalli di tempo: valutazione dell'ultimo mese e previsione per i prossimi sei mesi.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di stime positive e la percentuale di stime negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che i prezzi pagati dai produttori sono aumentati in media in tutta la regione. Letture sotto lo zero indicano una diminuzione dei prezzi pagati.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Philadelphia Federal Reserve Bank è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché i suoi indici sono spesso monitorati dagli analisti e considerati indicatori anticipatori indiretti dello stato economico statunitense. Un aumento dei prezzi pagati può essere un indicatore principale dell'inflazione nella regione, poiché provoca un aumento a breve termine dei prezzi dei prodotti finali.

Le dinamiche dell'indice Philadelphia Fed Prices Paid possono causare una volatilità insignificante delle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: