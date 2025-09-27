CalendarioSezioni

Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Federal Reserve Bank di Philadelphia. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Il Philadelphia Fed Prices Paid Index mostra un cambiamento nei prezzi di beni e servizi pagati dalle principali società manifatturiere nel distretto di Philadelphia. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware, cioè Stati con alta attività economica. Quindi, questo indice è spesso correlato a quello nazionale.

L'Indice Prezzi Pagati è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali aziende manifatturiere della regione. Ai leader aziendali viene chiesto di valutare se la situazione nelle loro aziende è migliorata, peggiorata o rimasta invariata. Oltre ai prezzi pagati per materiali, beni e servizi nel processo di produzione, l'indagine include anche una valutazione degli ordini nuovi e non evasi, delle spedizioni, dei tempi di consegna, delle scorte, dei prezzi ricevuti, del numero di dipendenti, delle ore medie lavorate a settimana. Inoltre, agli intervistati viene chiesto di valutare il livello complessivo di attività commerciale nel loro settore. Sono attese risposte in due intervalli di tempo: valutazione dell'ultimo mese e previsione per i prossimi sei mesi.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di stime positive e la percentuale di stime negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che i prezzi pagati dai produttori sono aumentati in media in tutta la regione. Letture sotto lo zero indicano una diminuzione dei prezzi pagati.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Philadelphia Federal Reserve Bank è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché i suoi indici sono spesso monitorati dagli analisti e considerati indicatori anticipatori indiretti dello stato economico statunitense. Un aumento dei prezzi pagati può essere un indicatore principale dell'inflazione nella regione, poiché provoca un aumento a breve termine dei prezzi dei prodotti finali.

Le dinamiche dell'indice Philadelphia Fed Prices Paid possono causare una volatilità insignificante delle quotazioni in dollari.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
46.8
58.0
66.8
ago 2025
66.8
49.7
58.8
lug 2025
58.8
52.9
41.4
giu 2025
41.4
65.7
59.8
mag 2025
59.8
51.0
51.0
apr 2025
51.0
42.3
48.3
mar 2025
48.3
40.5
40.5
feb 2025
40.5
37.9
31.9
gen 2025
31.9
33.0
26.6
dic 2024
31.2
19.8
26.6
nov 2024
26.6
18.7
29.7
ott 2024
29.7
26.5
34.0
set 2024
34.0
17.1
24.0
ago 2024
24.0
16.8
19.8
lug 2024
19.8
22.2
22.5
giu 2024
22.5
25.5
18.7
mag 2024
18.7
20.8
23.0
apr 2024
23.0
5.7
3.7
mar 2024
3.7
11.5
16.6
feb 2024
16.6
12.0
11.3
gen 2024
11.3
16.5
24.3
dic 2023
25.1
15.7
14.8
nov 2023
14.8
29.7
23.1
ott 2023
23.1
29.9
25.7
set 2023
25.7
19.4
20.8
ago 2023
20.8
10.1
9.5
lug 2023
9.5
10.7
10.5
giu 2023
10.5
9.5
10.9
mag 2023
10.9
8.1
8.2
apr 2023
8.2
28.0
23.5
mar 2023
23.5
29.4
26.5
feb 2023
26.5
14.0
24.5
gen 2023
24.5
16.9
36.3
dic 2022
26.4
36.0
35.3
nov 2022
35.3
33.2
36.3
ott 2022
36.3
14.7
29.8
set 2022
29.8
48.3
43.6
ago 2022
43.6
59.1
52.2
lug 2022
52.2
73.1
64.5
giu 2022
64.5
84.4
78.9
mag 2022
78.9
86.1
84.6
apr 2022
84.6
78.1
81.0
mar 2022
81.0
72.9
69.3
feb 2022
69.3
71.6
72.5
gen 2022
72.5
75.0
66.1
dic 2021
66.1
78.5
80.0
nov 2021
80.0
71.2
70.3
ott 2021
70.3
71.6
67.3
set 2021
67.3
75.6
71.2
ago 2021
71.2
83.8
69.7
123
Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

