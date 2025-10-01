Indice dei Prezzi alla Produzione Input m/m mostra la variazione dei prezzi delle materie prime e del carburante acquistati dalle imprese neozelandesi nel mese in un dato rispetto al mese precedente. Il calcolo dell'indice include materiali e combustibili importati e nazionali. L'indice riflette le spese operative dei produttori neozelandesi ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo.

