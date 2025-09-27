CalendarioSezioni

EIA Stati Uniti Variazione delle importazioni di petrolio greggio (EIA United States Crude Oil Imports Change)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
STATI UNITI Energy Information Administration (U.S. Energy Information Administration)
Basso 1.596 M -2.347 M
-3.111 M
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.162 M
1.596 M
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore di variazione delle importazioni di petrolio greggio dell'Energy Information Administration (EIA) mostra se le importazioni di petrolio greggio nell'ultima settimana sono aumentate o diminuite.

L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

I dati sulle importazioni di petrolio greggio sono presentati da tutti i destinatari del petrolio che importano petrolio greggio nei seguenti territori:

  • 50 Stati e il District of Columbia
  • Porto Rico, Isole Vergini, Guam e altri territori degli Stati Uniti
  • Zone di commercio estero situate in 50 Stati e nel District of Columbia
  • Da Porto Rico, Isole Vergini, Guam e altri territori degli Stati Uniti a 50 Stati e al Distretto di Columbia

I cambiamenti nelle importazioni di petrolio greggio caratterizzano la domanda di petrolio greggio e prodotti petroliferi. L'indice può influenzare le quotazioni del petrolio greggio, ma questa volatilità è solitamente a breve termine e insignificante. L'indicatore viene interpretato insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero di maggior rilevanza.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"EIA Stati Uniti Variazione delle importazioni di petrolio greggio (EIA United States Crude Oil Imports Change)"indicatore macroeconomico.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
19 set 2025
1.596 M
-2.347 M
-3.111 M
12 set 2025
-3.111 M
-0.019 M
0.668 M
5 set 2025
0.668 M
0.412 M
0.434 M
29 ago 2025
0.434 M
0.321 M
0.299 M
22 ago 2025
0.299 M
0.103 M
-1.218 M
15 ago 2025
-1.218 M
-0.442 M
0.699 M
8 ago 2025
0.699 M
0.348 M
-0.794 M
1 ago 2025
-0.794 M
-0.600 M
1.317 M
25 lug 2025
1.317 M
0.738 M
-0.740 M
18 lug 2025
-0.740 M
0.556 M
-0.395 M
11 lug 2025
-0.395 M
0.093 M
-1.358 M
4 lug 2025
-1.358 M
1.217 M
2.940 M
27 giu 2025
2.940 M
0.512 M
0.531 M
20 giu 2025
0.531 M
-0.467 M
-1.747 M
13 giu 2025
-1.747 M
-0.509 M
0.451 M
6 giu 2025
0.451 M
0.256 M
0.389 M
30 mag 2025
0.389 M
1.213 M
-0.532 M
23 mag 2025
-0.532 M
0.456 M
0.110 M
16 mag 2025
0.110 M
-0.907 M
0.422 M
9 mag 2025
0.422 M
-0.898 M
0.673 M
2 mag 2025
0.673 M
1.289 M
-0.663 M
25 apr 2025
-0.663 M
-0.069 M
1.139 M
18 apr 2025
1.139 M
-0.853 M
-2.044 M
11 apr 2025
-2.044 M
-0.075 M
0.360 M
4 apr 2025
0.360 M
0.412 M
0.999 M
28 mar 2025
0.999 M
0.743 M
0.845 M
21 mar 2025
0.845 M
-0.494 M
-1.439 M
14 mar 2025
-1.439 M
-0.438 M
0.503 M
7 mar 2025
0.503 M
-0.577 M
-0.054 M
28 feb 2025
-0.054 M
0.114 M
0.292 M
21 feb 2025
0.292 M
-0.329 M
-0.961 M
14 feb 2025
-0.961 M
-0.960 M
-0.184 M
7 feb 2025
-0.184 M
-0.379 M
-0.178 M
31 gen 2025
-0.178 M
-0.079 M
0.532 M
24 gen 2025
0.532 M
0.195 M
0.184 M
17 gen 2025
0.184 M
0.143 M
-1.304 M
10 gen 2025
-1.304 M
-0.147 M
0.278 M
3 gen 2025
0.278 M
-0.215 M
0.323 M
27 dic 2024
0.323 M
0.342 M
0.995 M
20 dic 2024
0.995 M
-0.475 M
-1.131 M
13 dic 2024
-1.131 M
0.593 M
-0.170 M
6 dic 2024
-0.170 M
-0.267 M
1.635 M
29 nov 2024
1.635 M
0.330 M
-1.886 M
22 nov 2024
-1.886 M
-0.732 M
0.237 M
15 nov 2024
0.237 M
-1.455 M
-0.321 M
8 nov 2024
-0.321 M
0.309 M
1.676 M
1 nov 2024
1.676 M
0.695 M
-0.605 M
25 ott 2024
-0.605 M
0.259 M
0.913 M
18 ott 2024
0.913 M
-0.548 M
-1.039 M
11 ott 2024
-1.039 M
0.348 M
-0.305 M
12345678...11
