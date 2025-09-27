L'indicatore di variazione delle importazioni di petrolio greggio dell'Energy Information Administration (EIA) mostra se le importazioni di petrolio greggio nell'ultima settimana sono aumentate o diminuite.

L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

I dati sulle importazioni di petrolio greggio sono presentati da tutti i destinatari del petrolio che importano petrolio greggio nei seguenti territori:

50 Stati e il District of Columbia

Porto Rico, Isole Vergini, Guam e altri territori degli Stati Uniti

Zone di commercio estero situate in 50 Stati e nel District of Columbia

Da Porto Rico, Isole Vergini, Guam e altri territori degli Stati Uniti a 50 Stati e al Distretto di Columbia

I cambiamenti nelle importazioni di petrolio greggio caratterizzano la domanda di petrolio greggio e prodotti petroliferi. L'indice può influenzare le quotazioni del petrolio greggio, ma questa volatilità è solitamente a breve termine e insignificante. L'indicatore viene interpretato insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero di maggior rilevanza.

Ultimi valori: