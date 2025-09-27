CalendarioSezioni

Nuovo indice dei prezzi delle abitazioni su base mensile (Canada New Housing Price Index m/m)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Housing
Medio -0.3% 0.0%
-0.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
-0.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il nuovo indice dei prezzi delle abitazioni (NHPI) su base mensile misura una variazione dei prezzi di vendita delle nuove case nel mese riportato rispetto al precedente. Le specifiche dettagliate relative a ciascuna casa dovrebbero rimanere le stesse tra due periodi consecutivi (cioè il calcolo esclude le unità abitative, il cui stato è cambiato tra due serie di dati consecutive).

L'indice è calcolato sulla base dei risultati di un'indagine mensile sulle imprese di costruzione. La copertura dell'indagine include case singole e case a schiera. L'indagine raccoglie i prezzi per la casa totale, nonché i componenti del terreno e della struttura. I prezzi delle case includono le imposte provinciali sul valore aggiunto sui materiali, se applicabili. Tuttavia, l'imposta federale su beni e servizi e l'imposta sulle vendite armonizzata sono escluse.

I valori sono utilizzati nel calcolo di alcuni elementi dell'indice dei prezzi al consumo. Il sistema canadese di conti macroeconomici utilizza l'NHPI per sgonfiare il valore del patrimonio immobiliare nazionale.

L'indice è di particolare interesse per il settore immobiliare per il confronto con il mercato della rivendita. Le informazioni presentate sono rigorosamente strutturate sulle basi geografiche (per 27 aree metropolitane, che presentano tutte le province del Canada) e sono sensibili ai cambiamenti della domanda e dell'offerta. L'indice è considerato un indicatore principale del mercato immobiliare di rivendita (gli appartamenti acquistati per la rivendita saranno disponibili sul mercato secondario a un prezzo superiore a quello offerto da un costruttore).

La crescita dell'indice indica un aumento del livello di attività del mercato immobiliare. Può influire positivamente sulle quotazioni CAD.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.3%
0.0%
-0.1%
lug 2025
-0.1%
0.0%
-0.2%
giu 2025
-0.2%
0.0%
-0.2%
mag 2025
-0.2%
-0.2%
-0.4%
apr 2025
-0.4%
0.0%
0.0%
mar 2025
0.0%
0.0%
0.1%
feb 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
gen 2025
-0.1%
0.0%
-0.1%
dic 2024
-0.1%
0.0%
0.1%
nov 2024
0.1%
-0.1%
-0.4%
ott 2024
-0.4%
0.1%
0.0%
set 2024
0.0%
0.0%
0.0%
ago 2024
0.0%
0.0%
0.2%
lug 2024
0.2%
0.0%
-0.2%
giu 2024
-0.2%
0.2%
0.2%
mag 2024
0.2%
0.0%
0.2%
apr 2024
0.2%
0.0%
0.0%
mar 2024
0.0%
0.0%
0.1%
feb 2024
0.1%
-0.1%
-0.1%
gen 2024
-0.1%
-0.1%
0.0%
dic 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
-0.1%
0.0%
ott 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
set 2023
-0.2%
0.0%
0.1%
ago 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
lug 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
giu 2023
0.1%
0.0%
0.1%
mag 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
apr 2023
-0.1%
-0.1%
0.0%
mar 2023
0.0%
-0.2%
-0.2%
feb 2023
-0.2%
-0.1%
-0.2%
gen 2023
-0.2%
-0.1%
0.0%
dic 2022
0.0%
-0.2%
-0.2%
nov 2022
-0.2%
-0.2%
-0.2%
ott 2022
-0.2%
0.0%
-0.1%
set 2022
-0.1%
0.1%
0.1%
ago 2022
0.1%
0.2%
0.1%
lug 2022
0.1%
0.4%
0.2%
giu 2022
0.2%
0.4%
0.5%
mag 2022
0.5%
0.8%
0.3%
apr 2022
0.3%
1.2%
1.2%
mar 2022
1.2%
0.7%
1.1%
feb 2022
1.1%
0.3%
0.9%
gen 2022
0.9%
0.5%
0.2%
dic 2021
0.2%
1.2%
0.8%
nov 2021
0.8%
1.4%
0.9%
ott 2021
0.9%
0.6%
0.4%
set 2021
0.4%
0.5%
0.7%
ago 2021
0.7%
0.2%
0.4%
lug 2021
0.4%
1.2%
0.6%
