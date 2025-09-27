Il nuovo indice dei prezzi delle abitazioni (NHPI) su base mensile misura una variazione dei prezzi di vendita delle nuove case nel mese riportato rispetto al precedente. Le specifiche dettagliate relative a ciascuna casa dovrebbero rimanere le stesse tra due periodi consecutivi (cioè il calcolo esclude le unità abitative, il cui stato è cambiato tra due serie di dati consecutive).

L'indice è calcolato sulla base dei risultati di un'indagine mensile sulle imprese di costruzione. La copertura dell'indagine include case singole e case a schiera. L'indagine raccoglie i prezzi per la casa totale, nonché i componenti del terreno e della struttura. I prezzi delle case includono le imposte provinciali sul valore aggiunto sui materiali, se applicabili. Tuttavia, l'imposta federale su beni e servizi e l'imposta sulle vendite armonizzata sono escluse.

I valori sono utilizzati nel calcolo di alcuni elementi dell'indice dei prezzi al consumo. Il sistema canadese di conti macroeconomici utilizza l'NHPI per sgonfiare il valore del patrimonio immobiliare nazionale.

L'indice è di particolare interesse per il settore immobiliare per il confronto con il mercato della rivendita. Le informazioni presentate sono rigorosamente strutturate sulle basi geografiche (per 27 aree metropolitane, che presentano tutte le province del Canada) e sono sensibili ai cambiamenti della domanda e dell'offerta. L'indice è considerato un indicatore principale del mercato immobiliare di rivendita (gli appartamenti acquistati per la rivendita saranno disponibili sul mercato secondario a un prezzo superiore a quello offerto da un costruttore).

La crescita dell'indice indica un aumento del livello di attività del mercato immobiliare. Può influire positivamente sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori: