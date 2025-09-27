CalendarioSezioni

GfK Fiducia dei Consumatori Regno Unito (GfK United Kingdom Consumer Confidence)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Gfk
Settore
Consumatore
Basso N/D -16
-17
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'indice GfK Fiducia dei Consumatori è un indicatore principale che mostra la fiducia dei consumatori nello sviluppo economico del Regno Unito. L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di circa duemila intervistati. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in sterline, mentre i valori più bassi sono solitamente visti come negativi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"GfK Fiducia dei Consumatori Regno Unito (GfK United Kingdom Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
-16
-17
ago 2025
-17
lug 2025
N/D
-12
-18
giu 2025
-18
-20
-20
mag 2025
-20
-26
-23
apr 2025
-23
-19
-19
mar 2025
-19
-17
-17
dic 2024
-17
-13
-18
nov 2024
-18
72
-21
ott 2024
-21
75
-20
set 2024
-20
7
-13
ago 2024
-13
182
-13
lug 2024
-13
26
-14
giu 2024
-14
24
-17
mag 2024
-17
188
-19
apr 2024
-19
-17
-21
mar 2024
-21
-17
-21
feb 2024
-21
-29
-19
gen 2024
-19
-17
-22
dic 2023
-22
-27
-24
nov 2023
-24
-26
-30
ott 2023
-30
-23
-21
set 2023
-21
-28
-25
ago 2023
-25
-27
-30
lug 2023
-30
-26
-24
giu 2023
-24
-29
-27
mag 2023
-27
-33
-30
apr 2023
-30
-37
-36
mar 2023
-36
-42
-38
feb 2023
-38
-44
-45
gen 2023
-45
-44
-42
dic 2022
-42
-46
-44
nov 2022
-44
-49
-47
ott 2022
-47
-48
-49
set 2022
-49
-43
-44
ago 2022
-44
-42
-41
lug 2022
-41
-17
-41
giu 2022
-41
-40
-40
mag 2022
-40
-35
-38
apr 2022
-38
-29
-31
mar 2022
-31
-23
-26
feb 2022
-26
-17
-19
gen 2022
-19
-14
-15
dic 2021
-15
-15
-14
nov 2021
-14
-15
-17
ott 2021
-17
-10
-13
set 2021
-13
-7
-8
ago 2021
-8
-8
-7
lug 2021
-7
-9
-9
giu 2021
-9
-12
-9
12345
