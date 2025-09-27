L'indice GfK Fiducia dei Consumatori è un indicatore principale che mostra la fiducia dei consumatori nello sviluppo economico del Regno Unito. L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio mensile di circa duemila intervistati. Un valore superiore al previsto può essere visto come positivo per le quotazioni in sterline, mentre i valori più bassi sono solitamente visti come negativi.

Ultimi valori: