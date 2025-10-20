Calendario Economico
Svizzera Produzione Industriale a/a (Switzerland Industrial Production y/y)
|Basso
|N/D
|
8.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Produzione Industriale Svizzera a/a riflette una variazione del volume delle merci prodotte dalle imprese manifatturiere nazionali nel trimestre in cui si è registrato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
L'indicatore si basa sui dati di un sondaggio condotto su circa 3.500 produttori in tutto il Paese. Vengono, inoltre, raccolti dati dell'Ufficio Federale dell'Agenzia e dell'Associazione dell'Industria del Gas. Le aziende con meno di 10 dipendenti sono escluse dal calcolo.
L'indicatore è calcolato sulla base del volume di produzione espresso in unità fisiche. Se questi dati non sono disponibili, il volume di produzione viene calcolato in base alle ore lavorate dai dipendenti in diversi settori.
L'indicatore della produzione industriale viene utilizzato nella valutazione dell'inflazione nazionale e del settore manifatturiero del Paese. Un aumento della produzione industriale può influenzare la futura attività dei consumatori e le dinamiche di vendita nel Paese. Il volume della produzione industriale può aiutare a prevedere il PIL per il periodo in corso.
Una lettura superiore rispetto alle previsioni indica una crescita dell'attività produttiva e può avere un effetto positivo sulle quotazioni del franco svizzero.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svizzera Produzione Industriale a/a (Switzerland Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico.
