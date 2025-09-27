Il tasso di disoccupazione svedese riflette il tasso di residenti attualmente disoccupati sul totale della forza lavoro civile di età compresa tra 15 e 74 anni. Le cifre pubblicate da Statistics Sweden fungono da fonte ufficiale dei dati sulla disoccupazione.

L'indice è calcolato sulla base del sondaggio telefonico mensile di oltre 18.000 persone. I campioni per l'indagine sono estratti dal Registro dell’Anagrafe su base casuale. Al fine di tenere traccia dei cambiamenti nel mercato del lavoro, ogni persona viene solitamente intervistata più volte (di solito fino a otto) a intervalli di tre mesi. Viene pubblicato un sondaggio mensile sulla forza lavoro in base alle risposte ricevute.

Come in tutti gli altri Paesi, i dati sulla disoccupazione in Svezia sono tra gli indicatori più importanti che riflettono lo sviluppo economico del Paese. I risultati dell'indagine vengono utilizzati insieme ad altre statistiche del mercato del lavoro come base per la pianificazione e il processo decisionale della politica del lavoro. Le cifre sono utilizzate anche nella ricerca economica e sociale. La disoccupazione serve come indicatore della situazione sociale. Adeguati dati sulla disoccupazione sono forniti anche alle organizzazioni internazionali, come la BCE.

La crescita della disoccupazione è un'indicazione di un calo del mercato del lavoro ed è negativa per l'economia nazionale. Pertanto, una lettura superiore al previsto può essere vista come negativa per le quotazioni della corona svedese.

Ultimi valori: