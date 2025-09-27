Il PMI dei servizi del Markit è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore dei servizi dell'eurozona nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore dei servizi.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività di produzione dei servizi dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro:

Attività aziendale

Nuovi ordini ricevuti

Backlog

Prezzi ricevuti per i servizi prodotti

Prezzi pagati (per materiali e servizi acquistati nel processo produttivo)

Occupazione

Attività commerciale a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI del settore dei servizi è uno degli indici più popolari monitorato da vicino dagli economisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore dei servizi. È interpretato come un indicatore principale dell'attività del settore dei servizi e dell'inflazione nell’eurozona. La crescita del PMI dei servizi è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

