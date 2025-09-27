CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti dei servizi S&P Global dell'Unione europea (PMI) (S&P Global European Union Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio N/D 50.9
50.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PMI dei servizi del Markit è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore dei servizi dell'eurozona nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore dei servizi.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività di produzione dei servizi dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro:

  • Attività aziendale
  • Nuovi ordini ricevuti
  • Backlog
  • Prezzi ricevuti per i servizi prodotti
  • Prezzi pagati (per materiali e servizi acquistati nel processo produttivo)
  • Occupazione
  • Attività commerciale a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI del settore dei servizi è uno degli indici più popolari monitorato da vicino dagli economisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore dei servizi. È interpretato come un indicatore principale dell'attività del settore dei servizi e dell'inflazione nell’eurozona. La crescita del PMI dei servizi è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti dei servizi S&P Global dell'Unione europea (PMI) (S&P Global European Union Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025 prelim.
N/D
50.9
50.5
ago 2025
50.5
50.7
50.7
ago 2025 prelim.
50.7
51.1
51.0
lug 2025
51.0
51.2
51.2
lug 2025 prelim.
51.2
50.2
50.5
giu 2025
50.5
50.0
50.0
giu 2025 prelim.
50.0
50.7
49.7
mag 2025
49.7
48.9
48.9
mag 2025 prelim.
48.9
51.0
50.1
apr 2025
50.1
49.7
49.7
apr 2025 prelim.
49.7
51.1
51.0
mar 2025
51.0
50.4
50.4
mar 2025 prelim.
50.4
51.5
50.6
feb 2025
50.6
50.7
50.7
feb 2025 prelim.
50.7
50.6
51.3
gen 2025
51.3
51.4
51.4
gen 2025 prelim.
51.4
50.5
51.6
dic 2024
51.6
51.4
51.4
dic 2024 prelim.
51.4
50.2
49.5
nov 2024
49.5
49.2
49.2
nov 2024 prelim.
49.2
51.3
51.6
ott 2024
51.6
51.2
51.2
ott 2024 prelim.
51.2
49.7
51.4
set 2024
51.4
50.5
50.5
set 2024 prelim.
50.5
53.4
52.9
ago 2024
52.9
53.3
53.3
ago 2024 prelim.
53.3
51.5
51.9
lug 2024
51.9
51.9
51.9
lug 2024 prelim.
51.9
52.3
52.8
giu 2024
52.8
52.6
52.6
giu 2024 prelim.
52.6
52.4
53.2
mag 2024
53.2
53.3
53.3
mag 2024 prelim.
53.3
53.3
53.3
apr 2024
53.3
52.9
52.9
apr 2024 prelim.
52.9
50.8
51.5
mar 2024
51.5
51.1
51.1
mar 2024 prelim.
51.1
49.8
50.2
feb 2024
50.2
50.0
50.0
feb 2024 prelim.
50.0
48.4
48.4
gen 2024
48.4
48.4
48.4
gen 2024 prelim.
48.4
49.6
48.8
dic 2023
48.8
48.1
48.1
dic 2023 prelim.
48.1
48.7
48.7
nov 2023
48.7
48.2
48.2
nov 2023 prelim.
48.2
47.3
47.8
ott 2023
47.8
47.8
47.8
ott 2023 prelim.
47.8
48.6
48.7
set 2023
48.7
48.4
48.4
set 2023 prelim.
48.4
46.3
47.9
ago 2023
47.9
48.3
48.3
