Il Leading Index giapponese integra le fluttuazioni di importanti indicatori economici in varie attività economiche, come la produzione e l'occupazione. Questo è l'indice creato per comprendere lo stato attuale dell'economia e per contribuire alle previsioni future.

Il Japan Leading Index è una combinazione dei principali 12 indicatori per il Giappone. Questi includono scorte, ordini di macchinari, prezzi delle azioni e altri importanti indicatori economici a breve e medio termine.

Questo è un indicatore principale. Gli analisti ritengono che il Leading Index fornisca una previsione dello stato futuro dell'economia domestica 6-9 mesi dopo il periodo di riferimento.

Questo indice è progettato per prevedere la direzione futura dell'economia. Tra le tendenze economiche, l'indice è creato dalle statistiche finanziarie delle serie precedenti che fluttuano prima del movimento economico. Le principali statistiche della serie includono l'indice del rapporto di inventario dei beni della domanda finale, il numero di nuove aperture di lavoro e l'indice azionario TSE.

Il valore che supera le aspettative è visto come positivo per lo yen giapponese.

