CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Bilancia commerciale dell'Unione europea (European Union Trade Balance)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Trade
Medio €​5.3 B €​8.0 B
€​3.7 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
€​13.7 B
€​5.3 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La bilancia commerciale mostra un cambiamento tra esportazioni e importazioni nell’eurozona in un periodo selezionato. Gli economisti utilizzano la bilancia commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi. In primo luogo, la bilancia commerciale viene calcolata per i singoli Stati membri dell’eurozona, quindi i saldi sono compilati in un'unica cifra. La bilancia commerciale è destagionalizzata, quindi i flussi commerciali possono essere stimati correttamente di stagione in stagione.

Il calcolo è complicato, poiché vengono utilizzate diverse metodologie per la raccolta di dati e il calcolo di indicatori in diversi paesi dell'UE. Tuttavia, la bilancia commerciale è considerata un importante indicatore di sviluppo e il vettore dei flussi commerciali.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per le economie altamente sviluppate, come l'eurozona, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale in questi casi è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto della bilancia commerciale sulle quotazioni in euro è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche della produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Questi sviluppi incidono di conseguenza sull'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Bilancia commerciale dell'Unione europea (European Union Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
€​5.3 B
€​8.0 B
€​3.7 B
giu 2025
€​2.8 B
€​16.6 B
€​15.6 B
mag 2025
€​16.2 B
€​21.0 B
€​15.1 B
apr 2025
€​14.0 B
€​21.9 B
€​28.8 B
mar 2025
€​27.9 B
€​15.9 B
€​22.7 B
feb 2025
€​21.0 B
€​14.1 B
€​14.4 B
gen 2025
€​14.0 B
€​13.2 B
€​14.2 B
dic 2024
€​14.6 B
€​10.8 B
€​13.3 B
nov 2024
€​12.9 B
€​8.3 B
€​7.0 B
ott 2024
€​6.1 B
€​13.4 B
€​12.6 B
set 2024
€​13.6 B
€​11.0 B
€​10.8 B
ago 2024
€​11.0 B
€​12.7 B
€​13.7 B
lug 2024
€​15.5 B
€​16.4 B
€​17.0 B
giu 2024
€​17.5 B
€​16.8 B
€​12.4 B
mag 2024
€​12.3 B
€​18.9 B
€​18.5 B
apr 2024
€​19.4 B
€​22.5 B
€​17.2 B
mar 2024
€​17.3 B
€​16.5 B
€​16.7 B
feb 2024
€​17.9 B
€​27.1 B
gen 2024
€​28.1 B
€​15.0 B
€​13.0 B
dic 2023
€​13.0 B
€​13.9 B
€​15.1 B
nov 2023
€​14.8 B
€​10.1 B
€​11.1 B
ott 2023
€​10.9 B
€​10.6 B
€​8.7 B
set 2023
€​9.2 B
€​7.4 B
€​11.1 B
ago 2023
€​11.9 B
€​7.7 B
€​3.5 B
lug 2023
€​2.9 B
€​5.8 B
€​8.6 B
giu 2023
€​12.5 B
€​-4.0 B
€​0.2 B
mag 2023
€​-0.9 B
€​-14.8 B
€​-8.0 B
apr 2023
€​-7.1 B
€​8.5 B
€​14.0 B
mar 2023
€​17.0 B
€​-5.7 B
€​-0.1 B
feb 2023
€​-0.1 B
€​-14.7 B
€​-11.6 B
gen 2023
€​-11.3 B
€​-14.0 B
€​-13.4 B
dic 2022
€​-18.1 B
€​-8.1 B
€​-14.4 B
nov 2022
€​-15.2 B
€​-34.3 B
€​-28.1 B
ott 2022
€​-28.3 B
€​-48.6 B
€​-36.4 B
set 2022
€​-37.7 B
€​-53.0 B
€​-47.6 B
ago 2022
€​-47.3 B
€​-43.8 B
€​-40.5 B
lug 2022
€​-40.3 B
€​-35.5 B
€​-32.2 B
giu 2022
€​-30.8 B
€​-32.7 B
€​-27.2 B
mag 2022
€​-26.0 B
€​-40.6 B
€​-31.8 B
apr 2022
€​-31.7 B
€​-15.4 B
€​-17.8 B
mar 2022
€​-17.6 B
€​-6.6 B
€​-11.3 B
feb 2022
€​-9.4 B
€​-8.4 B
€​-7.7 B
gen 2022
€​-7.7 B
€​-9.8 B
€​-9.7 B
dic 2021
€​-9.7 B
€​-2.5 B
€​-1.8 B
nov 2021
€​-1.3 B
€​-1.1 B
€​1.8 B
ott 2021
€​2.4 B
€​12.7 B
€​6.1 B
set 2021
€​6.1 B
€​18.7 B
€​9.7 B
ago 2021
€​11.1 B
€​19.3 B
€​13.5 B
lug 2021
€​13.4 B
€​15.0 B
€​11.9 B
giu 2021
€​12.4 B
€​9.3 B
€​13.8 B
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento