Business Climate è un sondaggio mensile che fornisce i primi dati sulle tendenze dell'attività, nonché sulla domanda e sui volumi di produzione nel settore manifatturiero. L'indicatore è utilizzato in una prospettiva commerciale a breve termine sia in Francia che in tutta l'Unione europea. Una lettura superiore al previsto può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: