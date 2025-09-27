CalendarioSezioni

Business Climate Francia (France Business Climate)

Francia
EUR, Euro
Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Business Climate è un sondaggio mensile che fornisce i primi dati sulle tendenze dell'attività, nonché sulla domanda e sui volumi di produzione nel settore manifatturiero. L'indicatore è utilizzato in una prospettiva commerciale a breve termine sia in Francia che in tutta l'Unione europea. Una lettura superiore al previsto può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Business Climate Francia (France Business Climate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

set 2025
96
96
97
ago 2025
96
97
96
lug 2025
96
97
97
giu 2025
96
97
97
mag 2025
97
97
100
apr 2025
99
96
96
mar 2025
96
96
97
feb 2025
97
96
96
gen 2025
95
98
97
dic 2024
97
96
97
nov 2024
97
96
93
ott 2024
92
98
99
set 2024
99
97
99
ago 2024
99
97
95
lug 2024
95
99
99
giu 2024
99
100
99
mag 2024
99
99
100
apr 2024
100
100
103
mar 2024
102
98
101
feb 2024
100
98
98
gen 2024
99
98
99
dic 2023
100
98
99
nov 2023
99
98
99
ott 2023
98
97
99
set 2023
99
98
97
ago 2023
96
100
101
lug 2023
100
100
100
giu 2023
101
100
99
mag 2023
99
102
101
apr 2023
101
104
104
mar 2023
104
103
105
feb 2023
104
102
103
gen 2023
103
101
102
dic 2022
101
102
101
nov 2022
101
102
103
ott 2022
103
103
102
set 2022
102
105
103
ago 2022
104
107
106
lug 2022
106
107
108
giu 2022
108
107
106
mag 2022
106
107
108
apr 2022
108
109
107
mar 2022
106
112
112
feb 2022
112
112
113
gen 2022
112
110
110
dic 2021
111
108
110
nov 2021
109
106
107
ott 2021
107
108
107
set 2021
106
110
110
ago 2021
110
109
109
