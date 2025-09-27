L'Energy Information Administration (EIA) Distillate Fuel Production Change mostra l'intensità della raffinazione negli Stati Uniti durante la scorsa settimana. Il combustibile e gli oli distillati includono una delle frazioni prodotte nelle operazioni di distillazione convenzionali. Comprende diversi tipi di combustibili diesel e oli combustibili. Il gasolio viene utilizzato per automobili, locomotive ferroviarie e macchine agricole. L'olio combustibile viene utilizzato per il riscaldamento degli edifici e per produrre elettricità.

L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

Un cambiamento nella produzione di combustibile distillato caratterizza l'intensità della domanda statunitense di prodotti petroliferi. Le oscillazioni stagionali dell'indicatore sono elevate: l'uso estivo di distillati come carburante per il trasporto di macchine agricole aumenta l'indicatore. Tuttavia, le letture hanno un effetto debole sui prezzi del petrolio. Gli economisti li analizzano solo insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero di maggiore importanza.

Ultimi valori: