CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Basso 30.2 K
30.3 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
30.2 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il rapporto settimanale sulle posizioni nette non commerciali in rame della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni futures su rame lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe in rame negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

Il rame è un bene di materie prime popolare nei mercati globali. La sua dinamica è strettamente correlata al livello di produzione di rame e al livello di produzione industriale, in cui il rame viene utilizzato attivamente. La crescita della quantità di posizioni speculative lunghe sul rame indica un aumento dell'attività del mercato del rame. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
30.2 K
30.3 K
16 set 2025
30.3 K
27.2 K
9 set 2025
27.2 K
25.7 K
2 set 2025
25.7 K
26.2 K
26 ago 2025
26.2 K
26.0 K
19 ago 2025
26.0 K
28.2 K
12 ago 2025
28.2 K
20.7 K
5 ago 2025
20.7 K
37.3 K
29 lug 2025
37.3 K
39.8 K
22 lug 2025
39.8 K
40.7 K
15 lug 2025
40.7 K
39.6 K
8 lug 2025
39.6 K
33.7 K
1 lug 2025
33.7 K
29.4 K
24 giu 2025
29.4 K
23.8 K
17 giu 2025
23.8 K
26.4 K
10 giu 2025
26.4 K
24.1 K
3 giu 2025
24.1 K
22.6 K
27 mag 2025
22.6 K
21.0 K
20 mag 2025
21.0 K
21.5 K
13 mag 2025
21.5 K
21.7 K
6 mag 2025
21.7 K
19.4 K
29 apr 2025
19.4 K
24.8 K
22 apr 2025
24.8 K
19.5 K
15 apr 2025
19.5 K
24.2 K
8 apr 2025
24.2 K
30.0 K
1 apr 2025
30.0 K
34.1 K
25 mar 2025
34.1 K
25.2 K
18 mar 2025
25.2 K
18.6 K
11 mar 2025
18.6 K
13.0 K
4 mar 2025
13.0 K
19.0 K
25 feb 2025
19.0 K
22.1 K
18 feb 2025
22.1 K
20.9 K
11 feb 2025
20.9 K
15.4 K
4 feb 2025
15.4 K
13.0 K
28 gen 2025
13.0 K
16.7 K
21 gen 2025
16.7 K
11.8 K
14 gen 2025
11.8 K
4.3 K
7 gen 2025
4.3 K
1.8 K
24 dic 2024
1.8 K
5.9 K
17 dic 2024
5.9 K
11.0 K
10 dic 2024
11.0 K
10.5 K
3 dic 2024
10.5 K
9.9 K
26 nov 2024
9.9 K
15.4 K
19 nov 2024
15.4 K
20.8 K
12 nov 2024
20.8 K
23.7 K
5 nov 2024
23.7 K
23.7 K
29 ott 2024
23.7 K
32.5 K
22 ott 2024
32.5 K
35.5 K
15 ott 2024
35.5 K
43.1 K
8 ott 2024
43.1 K
43.2 K
12345678...11
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento