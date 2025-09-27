Il rapporto settimanale sulle posizioni nette non commerciali in rame della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni futures su rame lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe in rame negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

Il rame è un bene di materie prime popolare nei mercati globali. La sua dinamica è strettamente correlata al livello di produzione di rame e al livello di produzione industriale, in cui il rame viene utilizzato attivamente. La crescita della quantità di posizioni speculative lunghe sul rame indica un aumento dell'attività del mercato del rame. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori: