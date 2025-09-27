L'Indebitamento Netto del Settore Pubblico mostra la differenza tra la spesa totale (spese correnti più investimenti netti) e il reddito (entrate correnti, principalmente imposte) del settore pubblico durante il mese in corso.

Il settore pubblico del Regno Unito è costituito da cinque sottosettori:

Governo Centrale

Governo locale

Società pubbliche non finanziarie

Banca d'Inghilterra

Società finanziarie pubbliche (o banche del settore pubblico, cioè attualmente solo Royal Bank of Scotland (RBS)).

Le cifre di questo rapporto non sono corrette per l'inflazione e sono espresse a prezzi correnti.

Se la differenza tra spesa e reddito è positiva, si parla di deficit. Ciò significa che il debito pubblico sta crescendo. Storicamente, il debito del settore pubblico è accumulato per molti anni, da diverse generazioni di governi. Viene rimborsato principalmente attraverso l'emissione di gilt e Buoni del Tesoro.

L'indicatore viene calcolato mensilmente, ma a causa della volatilità dei dati, l'analisi dei dati annuali fornisce un quadro più chiaro dello stato dei fondi pubblici.

Un cambiamento nei prestiti netti del settore pubblico del Regno Unito normalmente non influisce di per sé sulle quotazioni della sterlina. Questo indicatore dovrebbe essere interpretato insieme ad altre variabili.

Ultimi valori: