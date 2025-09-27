L'indice dei prezzi al consumo (IPC) a/a mostra le variazioni dei prezzi di beni e servizi in Sudafrica, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, vale a di vista dei consumatori finali di beni e servizi.

L'indice è calcolato come variazione del valore di beni e servizi inclusi in un paniere fisso di consumo. I beni e i servizi rappresentativi della spesa delle famiglie sono inclusi nel paniere dei consumatori. Il carrello viene rivisto di volta in volta. Attualmente comprende 12 categorie di beni e servizi, come cibo e bevande, vestiti, elettrodomestici, trasporti e servizi educativi, tra gli altri. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa nella spesa per consumi finali. I pesi vengono regolati ogni 4-5 anni.

La versione dell'indice anno su anno valuta in base a quanto è cambiato il valore rispetto allo stesso mese di un anno fa. I dati sui prezzi possono fluttuare notevolmente tra i mesi a causa dei cambiamenti stagionali e del calendario. Pertanto, la variazione da un anno all'altro è considerata la più conveniente per determinare le tendenze di variazione dei prezzi. Una lettura superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni ZAR, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori: