Indice dei Prezzi al Consumo Sudafrica (IPC) a/a (South Africa Consumer Price Index (CPI) y/y)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Prezzi
Basso 3.3% 3.4%
3.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.5%
3.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) a/a mostra le variazioni dei prezzi di beni e servizi in Sudafrica, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, vale a di vista dei consumatori finali di beni e servizi.

L'indice è calcolato come variazione del valore di beni e servizi inclusi in un paniere fisso di consumo. I beni e i servizi rappresentativi della spesa delle famiglie sono inclusi nel paniere dei consumatori. Il carrello viene rivisto di volta in volta. Attualmente comprende 12 categorie di beni e servizi, come cibo e bevande, vestiti, elettrodomestici, trasporti e servizi educativi, tra gli altri. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa nella spesa per consumi finali. I pesi vengono regolati ogni 4-5 anni.

La versione dell'indice anno su anno valuta in base a quanto è cambiato il valore rispetto allo stesso mese di un anno fa. I dati sui prezzi possono fluttuare notevolmente tra i mesi a causa dei cambiamenti stagionali e del calendario. Pertanto, la variazione da un anno all'altro è considerata la più conveniente per determinare le tendenze di variazione dei prezzi. Una lettura superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni ZAR, mentre letture più basse sono viste come negative.

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Sudafrica (IPC) a/a (South Africa Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
3.3%
3.4%
3.5%
lug 2025
3.5%
3.1%
3.0%
giu 2025
3.0%
3.0%
2.8%
mag 2025
2.8%
2.7%
2.8%
apr 2025
2.8%
2.6%
2.7%
mar 2025
2.7%
3.2%
3.2%
feb 2025
3.2%
3.9%
3.2%
gen 2025
3.2%
2.3%
3.0%
dic 2024
3.0%
3.9%
2.9%
nov 2024
2.9%
4.0%
2.8%
ott 2024
2.8%
4.6%
3.8%
set 2024
3.8%
4.4%
ago 2024
4.4%
4.6%
lug 2024
4.6%
5.1%
giu 2024
5.1%
5.2%
mag 2024
5.2%
5.2%
apr 2024
5.2%
4.9%
5.3%
mar 2024
5.3%
5.6%
5.6%
feb 2024
5.6%
5.6%
5.3%
gen 2024
5.3%
5.1%
5.1%
dic 2023
5.1%
5.2%
5.5%
nov 2023
5.5%
6.2%
5.9%
ott 2023
5.9%
5.8%
5.4%
set 2023
5.4%
5.0%
4.8%
ago 2023
4.8%
4.3%
4.7%
lug 2023
4.7%
5.2%
5.4%
giu 2023
5.4%
5.6%
6.3%
mag 2023
6.3%
6.0%
6.8%
apr 2023
6.8%
7.4%
7.1%
mar 2023
7.1%
7.3%
7.0%
feb 2023
7.0%
6.3%
6.9%
gen 2023
6.9%
7.4%
7.2%
dic 2022
7.2%
7.5%
7.4%
nov 2022
7.4%
7.0%
7.6%
ott 2022
7.6%
7.0%
7.5%
set 2022
7.5%
7.5%
7.6%
ago 2022
7.6%
7.6%
7.8%
lug 2022
7.8%
7.7%
7.4%
giu 2022
7.4%
7.2%
6.5%
mag 2022
6.5%
5.7%
5.9%
apr 2022
5.9%
5.3%
5.9%
mar 2022
5.9%
5.6%
5.7%
feb 2022
5.7%
5.7%
5.7%
gen 2022
5.7%
5.6%
5.9%
dic 2021
5.9%
5.6%
5.5%
nov 2021
5.5%
5.5%
5.0%
ott 2021
5.0%
5.0%
5.0%
set 2021
5.0%
5.3%
4.9%
ago 2021
4.9%
5.1%
4.6%
lug 2021
4.6%
4.2%
4.9%
1234
