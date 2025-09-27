L’indice di fiducia dei consumatori è pubblicato dall'Istituto brasiliano di economia (IBRE) della Fondazione Getulio Vargas (FGV). Ritrae il sentiment dei consumatori e le loro aspettative in merito a: spese personali, decisioni sui conti di risparmio, spese mensili, situazione economica locale, situazione finanziaria delle famiglie, prospettive di lavoro, intenzione di acquistare beni durevoli e altri dati.

Quando i consumatori sono soddisfatti e ottimisti per il futuro, tendono a spendere di più. Quando sono insoddisfatti e pessimisti, i consumatori spendono meno.

La ricerca sulla fiducia dei consumatori segue il sentiment degli intervistati con l'obiettivo di mappare le loro future decisioni di spesa e risparmio, fornendo informazioni utili per anticipare la direzione dell'economia nel breve termine.

I dati raccolti provengono da un gruppo di duemila individui e l'indagine viene effettuata in sette delle principali capitali brasiliane: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Sao Paulo.

La fiducia dei consumatori ha un forte impatto sulla crescita economica perché è possibile prevedere l'economia in base ai dati raccolti. Un valore superiore al previsto dell'indicatore può essere considerato un segno positivo per le quotazioni reali brasiliane.

