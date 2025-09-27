Calendario Economico
L’indice di fiducia dei consumatori è pubblicato dall'Istituto brasiliano di economia (IBRE) della Fondazione Getulio Vargas (FGV). Ritrae il sentiment dei consumatori e le loro aspettative in merito a: spese personali, decisioni sui conti di risparmio, spese mensili, situazione economica locale, situazione finanziaria delle famiglie, prospettive di lavoro, intenzione di acquistare beni durevoli e altri dati.
Quando i consumatori sono soddisfatti e ottimisti per il futuro, tendono a spendere di più. Quando sono insoddisfatti e pessimisti, i consumatori spendono meno.
La ricerca sulla fiducia dei consumatori segue il sentiment degli intervistati con l'obiettivo di mappare le loro future decisioni di spesa e risparmio, fornendo informazioni utili per anticipare la direzione dell'economia nel breve termine.
I dati raccolti provengono da un gruppo di duemila individui e l'indagine viene effettuata in sette delle principali capitali brasiliane: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Sao Paulo.
La fiducia dei consumatori ha un forte impatto sulla crescita economica perché è possibile prevedere l'economia in base ai dati raccolti. Un valore superiore al previsto dell'indicatore può essere considerato un segno positivo per le quotazioni reali brasiliane.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei consumatori FGV in Brasile (FGV Brazil Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
