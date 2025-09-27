CalendarioSezioni

Fiducia dei consumatori FGV in Brasile (FGV Brazil Consumer Confidence)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Settore
Consumatore
Basso 1.3 80.4
86.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
L’indice di fiducia dei consumatori è pubblicato dall'Istituto brasiliano di economia (IBRE) della Fondazione Getulio Vargas (FGV). Ritrae il sentiment dei consumatori e le loro aspettative in merito a: spese personali, decisioni sui conti di risparmio, spese mensili, situazione economica locale, situazione finanziaria delle famiglie, prospettive di lavoro, intenzione di acquistare beni durevoli e altri dati.

Quando i consumatori sono soddisfatti e ottimisti per il futuro, tendono a spendere di più. Quando sono insoddisfatti e pessimisti, i consumatori spendono meno.

La ricerca sulla fiducia dei consumatori segue il sentiment degli intervistati con l'obiettivo di mappare le loro future decisioni di spesa e risparmio, fornendo informazioni utili per anticipare la direzione dell'economia nel breve termine.

I dati raccolti provengono da un gruppo di duemila individui e l'indagine viene effettuata in sette delle principali capitali brasiliane: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Sao Paulo.

La fiducia dei consumatori ha un forte impatto sulla crescita economica perché è possibile prevedere l'economia in base ai dati raccolti. Un valore superiore al previsto dell'indicatore può essere considerato un segno positivo per le quotazioni reali brasiliane.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei consumatori FGV in Brasile (FGV Brazil Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
1.3
80.4
86.2
ago 2025
86.2
63.5
86.7
lug 2025
0.8
148.3
85.9
giu 2025
85.9
-5.9
86.7
mag 2025
1.9
-6.9
0.5
apr 2025
0.5
81.8
0.7
mar 2025
84.3
81.6
83.6
feb 2025
83.6
86.5
86.2
gen 2025
86.2
91.9
92.0
dic 2024
92.0
93.6
95.6
nov 2024
95.6
92.9
93.0
ott 2024
93.0
89.1
93.7
set 2024
93.7
89.4
93.2
ago 2024
93.2
91.1
92.9
lug 2024
92.9
92.2
91.1
giu 2024
91.1
92.3
89.2
mag 2024
89.2
95.0
93.2
apr 2024
93.2
93.3
91.3
mar 2024
91.3
92.3
89.7
feb 2024
89.7
92.0
90.8
gen 2024
90.8
91.9
93.2
dic 2023
93.7
92.8
93.0
nov 2023
93.0
94.8
93.2
ott 2023
93.2
98.0
97.0
set 2023
97.0
98.9
96.8
ago 2023
96.8
93.3
94.8
lug 2023
94.8
89.9
92.3
giu 2023
92.3
87.1
88.2
mag 2023
88.2
86.5
86.8
apr 2023
86.8
85.4
87.0
mar 2023
87.0
84.7
84.5
feb 2023
84.5
86.5
85.8
gen 2023
85.8
86.3
88.0
dic 2022
88.0
86.5
85.3
nov 2022
85.3
88.4
88.6
ott 2022
88.6
85.9
89.0
set 2022
89.0
81.1
83.6
ago 2022
83.6
78.8
79.5
lug 2022
79.5
76.8
79.0
giu 2022
79.0
76.5
75.5
mag 2022
75.5
76.2
78.6
apr 2022
78.6
75.4
74.8
mar 2022
74.8
75.1
77.9
feb 2022
77.0
74.3
74.1
gen 2022
74.1
74.7
75.5
dic 2021
75.5
75.1
74.9
nov 2021
74.9
75.3
76.3
ott 2021
76.3
78.0
75.3
set 2021
75.3
81.5
81.8
ago 2021
81.8
81.1
82.2
123
