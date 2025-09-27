CalendarioSezioni

Housing Starts in Canada CMHC (CMHC Canada Housing Starts)

Canada
CAD, Dollaro canadese
Mortgage and Housing Corporation in Canada (Canada Mortgage and Housing Corporation)
Housing
Medio 245.791 K
293.537 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
253.325 K
245.791 K
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L’Housing Starts della Mortgage and Housing Corporation canadese (CMHC) mostra il numero di nuovi progetti abitativi avviati durante il mese segnalato. L'indicatore caratterizza l'attività nel mercato immobiliare e nei settori correlati, tra cui quello bancario (mutui ipotecari), nel settore delle costruzioni, ecc.

L'indicatore è calcolato dalla Canada Mortgage and Housing Corporation. Il suo database comprende più di 14.000 unità abitative.

I dati dell’Housing starts sono raramente interpretati in termini assoluti, poiché la costruzione dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche, dalla posizione geografica nella regione e dal periodo dell'anno. Questo è il motivo per cui gli analisti normalmente misurano il cambiamento dell'indicatore per diversi mesi. Gli economisti prestano particolare attenzione ai seguenti punti di riferimento quando interpretano l'indicatore:

  • l'aumento della domanda di nuove abitazioni indica la crescita del benessere della popolazione
  • un aumento delle nuove costruzioni abitative porta ad un aumento dell'occupazione nel settore delle costruzioni
  • un aumento della domanda di nuove case può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. Ciò può stimolare l'attività dei consumatori e influenzare gli indici dei prezzi
  • la crescita dell'indicatore può portare ad un aumento del mercato immobiliare

Tenendo conto dei punti di cui sopra, valori più elevate degli Housing starts possono avere un impatto positivo sulle quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Housing Starts in Canada CMHC (CMHC Canada Housing Starts)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
245.791 K
255.491 K
293.537 K
lug 2025
294.085 K
250.043 K
283.523 K
giu 2025
283.734 K
244.771 K
282.705 K
mag 2025
279.510 K
248.538 K
280.181 K
apr 2025
278.606 K
240.798 K
214.205 K
mar 2025
214.155 K
245.482 K
221.405 K
feb 2025
229.030 K
246.585 K
239.322 K
gen 2025
239.739 K
246.419 K
232.492 K
dic 2024
231.468 K
246.992 K
267.140 K
nov 2024
262.443 K
245.952 K
242.207 K
ott 2024
240.761 K
247.213 K
223.391 K
set 2024
223.808 K
238.954 K
213.012 K
ago 2024
217.405 K
258.596 K
279.804 K
lug 2024
279.509 K
249.117 K
241.643 K
giu 2024
241.672 K
248.939 K
264.929 K
mag 2024
264.506 K
248.447 K
241.111 K
apr 2024
240.229 K
247.478 K
242.267 K
mar 2024
242.195 K
238.914 K
260.047 K
feb 2024
253.468 K
236.401 K
223.176 K
gen 2024
223.589 K
231.075 K
248.968 K
dic 2023
249.255 K
196.520 K
210.918 K
nov 2023
212.624 K
273.279 K
272.264 K
ott 2023
274.681 K
262.264 K
270.669 K
set 2023
270.466 K
254.293 K
250.383 K
ago 2023
252.787 K
268.631 K
255.232 K
lug 2023
254.966 K
242.695 K
283.498 K
giu 2023
281.373 K
231.960 K
200.018 K
mag 2023
202.494 K
228.937 K
261.357 K
apr 2023
261.559 K
228.937 K
213.780 K
mar 2023
213.865 K
229.973 K
240.927 K
feb 2023
243.959 K
232.033 K
216.514 K
gen 2023
215.365 K
256.785 K
248.296 K
dic 2022
248.625 K
266.211 K
263.022 K
nov 2022
264.159 K
292.180 K
264.581 K
ott 2022
267.055 K
297.384 K
298.811 K
set 2022
299.589 K
292.474 K
270.397 K
ago 2022
267.443 K
291.472 K
275.158 K
lug 2022
275.329 K
282.444 K
272.381 K
giu 2022
273.841 K
261.333 K
282.188 K
mag 2022
287.257 K
243.012 K
265.734 K
apr 2022
267.330 K
229.960 K
248.389 K
mar 2022
246.243 K
226.839 K
250.246 K
feb 2022
247.256 K
226.837 K
229.185 K
gen 2022
230.754 K
238.695 K
238.405 K
dic 2021
236.106 K
253.687 K
303.813 K
nov 2021
301.279 K
241.659 K
238.366 K
ott 2021
236.554 K
256.864 K
249.922 K
set 2021
251.151 K
269.892 K
262.754 K
ago 2021
260.239 K
279.266 K
270.744 K
lug 2021
272.176 K
284.339 K
281.200 K
