L’Housing Starts della Mortgage and Housing Corporation canadese (CMHC) mostra il numero di nuovi progetti abitativi avviati durante il mese segnalato. L'indicatore caratterizza l'attività nel mercato immobiliare e nei settori correlati, tra cui quello bancario (mutui ipotecari), nel settore delle costruzioni, ecc.

L'indicatore è calcolato dalla Canada Mortgage and Housing Corporation. Il suo database comprende più di 14.000 unità abitative.

I dati dell’Housing starts sono raramente interpretati in termini assoluti, poiché la costruzione dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche, dalla posizione geografica nella regione e dal periodo dell'anno. Questo è il motivo per cui gli analisti normalmente misurano il cambiamento dell'indicatore per diversi mesi. Gli economisti prestano particolare attenzione ai seguenti punti di riferimento quando interpretano l'indicatore:

l'aumento della domanda di nuove abitazioni indica la crescita del benessere della popolazione

un aumento delle nuove costruzioni abitative porta ad un aumento dell'occupazione nel settore delle costruzioni

un aumento della domanda di nuove case può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. Ciò può stimolare l'attività dei consumatori e influenzare gli indici dei prezzi

la crescita dell'indicatore può portare ad un aumento del mercato immobiliare

Tenendo conto dei punti di cui sopra, valori più elevate degli Housing starts possono avere un impatto positivo sulle quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori: