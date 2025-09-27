Calendario Economico
Housing Starts in Canada CMHC (CMHC Canada Housing Starts)
|Medio
|245.791 K
|255.491 K
|
293.537 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|253.325 K
|
245.791 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’Housing Starts della Mortgage and Housing Corporation canadese (CMHC) mostra il numero di nuovi progetti abitativi avviati durante il mese segnalato. L'indicatore caratterizza l'attività nel mercato immobiliare e nei settori correlati, tra cui quello bancario (mutui ipotecari), nel settore delle costruzioni, ecc.
L'indicatore è calcolato dalla Canada Mortgage and Housing Corporation. Il suo database comprende più di 14.000 unità abitative.
I dati dell’Housing starts sono raramente interpretati in termini assoluti, poiché la costruzione dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche, dalla posizione geografica nella regione e dal periodo dell'anno. Questo è il motivo per cui gli analisti normalmente misurano il cambiamento dell'indicatore per diversi mesi. Gli economisti prestano particolare attenzione ai seguenti punti di riferimento quando interpretano l'indicatore:
- l'aumento della domanda di nuove abitazioni indica la crescita del benessere della popolazione
- un aumento delle nuove costruzioni abitative porta ad un aumento dell'occupazione nel settore delle costruzioni
- un aumento della domanda di nuove case può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. Ciò può stimolare l'attività dei consumatori e influenzare gli indici dei prezzi
- la crescita dell'indicatore può portare ad un aumento del mercato immobiliare
Tenendo conto dei punti di cui sopra, valori più elevate degli Housing starts possono avere un impatto positivo sulle quotazioni in dollari canadesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Housing Starts in Canada CMHC (CMHC Canada Housing Starts)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
