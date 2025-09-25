CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Calendario economico e indicatori della Germania

Panoramica

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. -0.3% 2 Q 2025 -0.1% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 6.3% ago 2025 6.3% Mensilmente
IPC a/a N/D ago 2025 2.2% Mensilmente
Conto Corrente non destagionalizzato €​14.8 B lug 2025 €​17.1 B Mensilmente
Saldo Commerciale N/D lug 2025 €​14.9 B Mensilmente

Calendario Economico

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 06:00, EUR, Clima di fiducia dei consumatori secondo il GfK, Previsione: -21.6, Precedente: -23.6
2025.09.29 09:00, EUR, Discorso del Presidente Nagel della Bbk
2025.09.30 07:55, EUR, Cambiamento della disoccupazione, Previsione: 0 K, Precedente: -9 K
2025.09.30 07:55, EUR, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 6.3%, Precedente: 6.3%
2025.09.30 07:55, EUR, Disoccupazione non destagionalizzata, Previsione: 3.000 M, Precedente: 3.025 M
2025.09.30 07:55, EUR, Disoccupazione, Previsione: 2.957 M, Precedente: 2.957 M
2025.09.30 09:30, EUR, Discorso di Balz, membro del comitato esecutivo della BBK
2025.09.30 17:00, EUR, Discorso del Presidente Nagel della Bbk
2025.10.01 07:55, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI
2025.10.01 09:00, EUR, Discorso di Mauderer, membro del comitato esecutivo di BBK
2025.10.01 09:30, EUR, Asta di obbligazioni a 10 anni, Precedente: 2.25%
2025.10.03 00:00, EUR, Festa dell'Unità tedesca
2025.10.03 07:55, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI
2025.10.03 07:55, EUR, Indice Composito S&P Global PMI

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Asta di banconote a 2 anni 2.01% 1.96%
Asta di banconote a 5 anni 2.29% 2.32%
Asta di obbligazioni a 10 anni 2.25% 2.77%
Asta di obbligazioni a 30 anni 3.18% 3.28%
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a -0.2% 2 Q 2025 0.0% Trimestralmente
PIL trim./trim. -0.3% 2 Q 2025 -0.1% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Cambiamento della disoccupazione -9 K ago 2025 2 K Mensilmente
Disoccupazione 2.957 M ago 2025 2.966 M Mensilmente
Disoccupazione non destagionalizzata 3.025 M ago 2025 2.979 M Mensilmente
Tasso di Disoccupazione 6.3% ago 2025 6.3% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
HICP m/m N/D ago 2025 0.1% Mensilmente
IPC a/a N/D ago 2025 2.2% Mensilmente
IPC m/m N/D ago 2025 0.1% Mensilmente
IPCA a/a N/D ago 2025 2.1% Mensilmente
IPP a/a -1.5% lug 2025 -1.3% Mensilmente
IPP m/m -0.1% lug 2025 0.1% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Esportazione a/a 0.6% lug 2025 0.7% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Esportazione m/m -0.2% lug 2025 -0.1% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Importazione a/a -1.4% lug 2025 -1.4% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Importazione m/m -0.4% lug 2025 0.0% Mensilmente
Indice dei prezzi all'ingrosso (WPI) su base annuale N/D ago 2025 0.5% Mensilmente
Indice dei prezzi all'ingrosso su base mensile N/D ago 2025 -0.1% Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente non destagionalizzato €​14.8 B lug 2025 €​17.1 B Mensilmente
Esportazioni m/m N/D lug 2025 0.8% Mensilmente
Importazioni m/m N/D lug 2025 4.2% Mensilmente
Saldo Commerciale N/D lug 2025 €​14.9 B Mensilmente
Saldo Commerciale non destagionalizzato N/D lug 2025 €​15.5 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative di business secondo l’IRE N/D set 2025 Mensilmente
Clima imprenditoriale secondo l’IRE N/D set 2025 Mensilmente
Immatricolazioni Auto Nuove a/a 5.0% ago 2025 11.1% Mensilmente
Immatricolazioni Auto Nuove m/m -21.7% ago 2025 3.4% Mensilmente
Indice Composito S&P Global PMI N/D set 2025 50.5 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI N/D set 2025 49.3 Mensilmente
Indice del sentiment economico ZEW 37.3 set 2025 34.7 Mensilmente
Indice delle costruzioni S&P Global PMI 46.0 ago 2025 46.3 Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI N/D set 2025 49.8 Mensilmente
Ordini di Fabbrica m/m -2.9% lug 2025 -0.2% Mensilmente
Ordini di fabbrica su base annuale -3.4% lug 2025 1.7% Mensilmente
Produzione Industriale a/a N/D lug 2025 -3.5% Mensilmente
Produzione Industriale m/m N/D lug 2025 -1.9% Mensilmente
Situazione aziendale attuale secondo l’IRE N/D set 2025 Mensilmente
Situazione economica secondo l’indice ZEW -76.4 set 2025 -68.6 Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Clima di fiducia dei consumatori secondo il GfK N/D ott 2025 -23.6 Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 4.9% lug 2025 2.6% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 1.0% lug 2025 -0.6% Mensilmente