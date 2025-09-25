Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Germania
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|-0.3%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|6.3%
|ago 2025
|6.3%
|Mensilmente
|IPC a/a
|N/D
|ago 2025
|2.2%
|Mensilmente
|Conto Corrente non destagionalizzato
|€14.8 B
|lug 2025
|€17.1 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|N/D
|lug 2025
|€14.9 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 06:00, EUR, Clima di fiducia dei consumatori secondo il GfK, Previsione: -21.6, Precedente: -23.6
2025.09.29 09:00, EUR, Discorso del Presidente Nagel della Bbk
2025.09.30 07:55, EUR, Cambiamento della disoccupazione, Previsione: 0 K, Precedente: -9 K
2025.09.30 07:55, EUR, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 6.3%, Precedente: 6.3%
2025.09.30 07:55, EUR, Disoccupazione non destagionalizzata, Previsione: 3.000 M, Precedente: 3.025 M
2025.09.30 07:55, EUR, Disoccupazione, Previsione: 2.957 M, Precedente: 2.957 M
2025.09.30 09:30, EUR, Discorso di Balz, membro del comitato esecutivo della BBK
2025.09.30 17:00, EUR, Discorso del Presidente Nagel della Bbk
2025.10.01 07:55, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI
2025.10.01 09:00, EUR, Discorso di Mauderer, membro del comitato esecutivo di BBK
2025.10.01 09:30, EUR, Asta di obbligazioni a 10 anni, Precedente: 2.25%
2025.10.03 00:00, EUR, Festa dell'Unità tedesca
2025.10.03 07:55, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI
2025.10.03 07:55, EUR, Indice Composito S&P Global PMI
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Asta di banconote a 2 anni
|2.01%
|1.96%
|Asta di banconote a 5 anni
|2.29%
|2.32%
|Asta di obbligazioni a 10 anni
|2.25%
|2.77%
|Asta di obbligazioni a 30 anni
|3.18%
|3.28%
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|-0.2%
|2 Q 2025
|0.0%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|-0.3%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Cambiamento della disoccupazione
|-9 K
|ago 2025
|2 K
|Mensilmente
|Disoccupazione
|2.957 M
|ago 2025
|2.966 M
|Mensilmente
|Disoccupazione non destagionalizzata
|3.025 M
|ago 2025
|2.979 M
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione
|6.3%
|ago 2025
|6.3%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|HICP m/m
|N/D
|ago 2025
|0.1%
|Mensilmente
|IPC a/a
|N/D
|ago 2025
|2.2%
|Mensilmente
|IPC m/m
|N/D
|ago 2025
|0.1%
|Mensilmente
|IPCA a/a
|N/D
|ago 2025
|2.1%
|Mensilmente
|IPP a/a
|-1.5%
|lug 2025
|-1.3%
|Mensilmente
|IPP m/m
|-0.1%
|lug 2025
|0.1%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Esportazione a/a
|0.6%
|lug 2025
|0.7%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Esportazione m/m
|-0.2%
|lug 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Importazione a/a
|-1.4%
|lug 2025
|-1.4%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Importazione m/m
|-0.4%
|lug 2025
|0.0%
|Mensilmente
|Indice dei prezzi all'ingrosso (WPI) su base annuale
|N/D
|ago 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Indice dei prezzi all'ingrosso su base mensile
|N/D
|ago 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente non destagionalizzato
|€14.8 B
|lug 2025
|€17.1 B
|Mensilmente
|Esportazioni m/m
|N/D
|lug 2025
|0.8%
|Mensilmente
|Importazioni m/m
|N/D
|lug 2025
|4.2%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|N/D
|lug 2025
|€14.9 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale non destagionalizzato
|N/D
|lug 2025
|€15.5 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative di business secondo l’IRE
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Clima imprenditoriale secondo l’IRE
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Immatricolazioni Auto Nuove a/a
|5.0%
|ago 2025
|11.1%
|Mensilmente
|Immatricolazioni Auto Nuove m/m
|-21.7%
|ago 2025
|3.4%
|Mensilmente
|Indice Composito S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|50.5
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|49.3
|Mensilmente
|Indice del sentiment economico ZEW
|37.3
|set 2025
|34.7
|Mensilmente
|Indice delle costruzioni S&P Global PMI
|46.0
|ago 2025
|46.3
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|49.8
|Mensilmente
|Ordini di Fabbrica m/m
|-2.9%
|lug 2025
|-0.2%
|Mensilmente
|Ordini di fabbrica su base annuale
|-3.4%
|lug 2025
|1.7%
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|N/D
|lug 2025
|-3.5%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|N/D
|lug 2025
|-1.9%
|Mensilmente
|Situazione aziendale attuale secondo l’IRE
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Situazione economica secondo l’indice ZEW
|-76.4
|set 2025
|-68.6
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Clima di fiducia dei consumatori secondo il GfK
|N/D
|ott 2025
|-23.6
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|4.9%
|lug 2025
|2.6%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|1.0%
|lug 2025
|-0.6%
|Mensilmente