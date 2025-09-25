Calendario economico e indicatori dell'Unione Europea

CalendarioSezioni

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.1% 2 Q 2025 0.6% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 6.2% lug 2025 6.3% Mensilmente
IPC Core a/a 2.3% ago 2025 2.3% Mensilmente
Decisione sul tasso di interesse della BOC 2.15% 2.15%
Saldo Commerciale non destagionalizzato €​12.4 B lug 2025 €​8.0 B Mensilmente

2025.09.25 08:00, EUR, Bollettino economico della BCE
2025.09.25 08:00, EUR, Massa monetaria M3 della BCE su base annuale, Effettiva: 2.9%, Previsione: 3.2%, Precedente: 3.3%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti alle famiglie della BCE su base annuale, Effettiva: 2.5%, Previsione: 2.4%, Precedente: 2.4%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti alle società non finanziarie BCE su base annuale, Effettiva: 3.0%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.8%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti del settore privato della BCE su base annuale, Effettiva: 2.8%, Previsione: 2.6%, Precedente: 2.8%
2025.09.26 19:30, EUR, Posizioni nette non commerciali CFTC EUR, Effettiva: 114.3 K, Precedente: 117.8 K
2025.09.29 09:00, EUR, Discorso di Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore del Clima Aziendale, Previsione: -0.71, Precedente: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore di Fiducia Industriale, Previsione: -9.6, Precedente: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore Sentiment dei Servizi, Previsione: 3.6, Precedente: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore Sentiment Economico, Previsione: 94.8, Precedente: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Indice di Fiducia dei Consumatori, Previsione: -14.9, Precedente: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, Aspettative sui prezzi al consumo, Previsione: 18.9, Precedente: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, Aspettative sui prezzi di vendita del settore, Previsione: 7.6, Precedente: 6.7
2025.09.29 12:00, EUR, Discorso del membro del Comitato esecutivo Lane della BCE
2025.09.30 12:50, EUR, Discorso del Presidente Lagarde della BCE
2025.09.30 13:00, EUR, Discorso di Elderson, Membro del Comitato Esecutivo della BCE
2025.10.01 07:30, EUR, Discorso di Elderson, Membro del Comitato Esecutivo della BCE
2025.10.01 07:55, EUR, Discorso del Vicepresidente de Guindos della BCE
2025.10.01 08:00, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI
2025.10.01 09:00, EUR, IPC Core m/m, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC m/m, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.1%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC Core a/a, Previsione: 2.2%, Precedente: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC a/a, Previsione: 2.1%, Precedente: 2.0%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC esclusi energia e alimenti non trasformati su base mensile, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC esclusi energia e alimenti non trasformati su base annuale, Previsione: 2.2%, Precedente: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC, Precedente: 129.31
2025.10.01 09:00, EUR, IPC Core, Precedente: 122.82
2025.10.02 09:00, EUR, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 6.3%, Precedente: 6.2%
2025.10.02 17:00, EUR, Discorso del Vicepresidente de Guindos della BCE
2025.10.03 08:00, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI
2025.10.03 08:00, EUR, Indice Composito S&P Global PMI
2025.10.03 09:00, EUR, IPP m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.4%
2025.10.03 09:00, EUR, IPP a/a, Previsione: 0.6%, Precedente: 0.2%
2025.10.03 09:40, EUR, Discorso del Presidente Lagarde della BCE
2025.10.03 13:50, EUR, Discorso di Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE
2025.10.03 19:30, EUR, Posizioni nette non commerciali CFTC EUR, Precedente: 114.3 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Posizioni nette non commerciali CFTC EUR 114.3 K 23 set 2025 117.8 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 1.4% 2 Q 2025 1.5% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.1% 2 Q 2025 0.6% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Costi Salariali a/a 3.7% 2 Q 2025 3.4% Trimestralmente
Indice dei Costi del Lavoro 3.6% 2 Q 2025 3.4% Trimestralmente
Livello di occupazione 171.695 M 2 Q 2025 171.536 M Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 6.2% lug 2025 6.3% Mensilmente
Variazione dell'Occupazione a/a 0.7% 2 Q 2025 0.7% Trimestralmente
Variazione dell'Occupazione trim./trim. 0.1% 2 Q 2025 0.2% Trimestralmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC 129.31 ago 2025 129.32 Mensilmente
IPC Core 122.82 ago 2025 122.82 Mensilmente
IPC Core a/a 2.3% ago 2025 2.3% Mensilmente
IPC Core m/m 0.3% ago 2025 0.3% Mensilmente
IPC a/a 2.0% ago 2025 2.1% Mensilmente
IPC escl. Tabacco a/a 2.0% ago 2025 2.0% Mensilmente
IPC escl. Tabacco m/m 0.1% ago 2025 0.0% Mensilmente
IPC esclusi energia e alimenti non trasformati su base annuale 2.3% ago 2025 2.3% Mensilmente
IPC esclusi energia e alimenti non trasformati su base mensile 0.3% ago 2025 0.3% Mensilmente
IPC m/m 0.1% ago 2025 0.2% Mensilmente
IPP a/a 0.2% lug 2025 0.6% Mensilmente
IPP m/m 0.4% lug 2025 0.8% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Attività di riserve ufficiali €​1507.850 B ago 2025 €​1498.950 B Mensilmente
Decisione sul tasso di deposito presso la BCE 2.00% 2.00%
Decisione sul tasso di interesse della BOC 2.15% 2.15%
Decisione sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della BCE 2.40% 2.40%
LTRO mirate della BCE €​51.970 B €​97.570 B
Massa monetaria M3 della BCE su base annuale 2.9% ago 2025 3.3% Mensilmente
Prestiti alle famiglie della BCE su base annuale 2.5% ago 2025 2.4% Mensilmente
Prestiti alle società non finanziarie BCE su base annuale 3.0% ago 2025 2.8% Mensilmente
Prestiti del settore privato della BCE su base annuale 2.8% ago 2025 2.8% Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente €​27.7 B lug 2025 €​35.8 B Mensilmente
Conto Corrente non destagionalizzato €​35.0 B lug 2025 €​38.9 B Mensilmente
Saldo Commerciale €​5.3 B lug 2025 €​3.7 B Mensilmente
Saldo Commerciale non destagionalizzato €​12.4 B lug 2025 €​8.0 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative sui prezzi di vendita del settore 6.7 ago 2025 8.9 Mensilmente
Fiducia degli investitori Sentix N/D set 2025 -3.7 Mensilmente
Indicatore Sentiment Economico 95.2 ago 2025 95.8 Mensilmente
Indicatore Sentiment dei Servizi 3.6 ago 2025 4.1 Mensilmente
Indicatore del Clima Aziendale -0.72 ago 2025 -0.71 Mensilmente
Indicatore di Fiducia Industriale -10.3 ago 2025 -10.5 Mensilmente
Indice Composito S&P Global PMI N/D set 2025 51.0 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI N/D set 2025 50.5 Mensilmente
Indice del sentimento economico ZEW 26.1 set 2025 25.1 Mensilmente
Indice delle costruzioni S&P Global PMI 46.7 ago 2025 44.7 Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI N/D set 2025 50.7 Mensilmente
Produzione Industriale a/a 1.8% lug 2025 0.7% Mensilmente
Produzione Industriale m/m 0.3% lug 2025 -0.6% Mensilmente
Produzione della Costruzione a/a 3.2% lug 2025 1.8% Mensilmente
Produzione della Costruzione m/m 0.5% lug 2025 -0.7% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative sui prezzi al consumo 25.9 ago 2025 25.1 Mensilmente
Indice di Fiducia dei Consumatori -14.9 set 2025 -15.5 Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 2.2% lug 2025 3.5% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m -0.5% lug 2025 0.6% Mensilmente