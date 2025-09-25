Calendario Economico
Calendario economico e indicatori dell'Unione Europea
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|6.2%
|lug 2025
|6.3%
|Mensilmente
|IPC Core a/a
|2.3%
|ago 2025
|2.3%
|Mensilmente
|Decisione sul tasso di interesse della BOC
|2.15%
|2.15%
|Saldo Commerciale non destagionalizzato
|€12.4 B
|lug 2025
|€8.0 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 08:00, EUR, Bollettino economico della BCE
2025.09.25 08:00, EUR, Massa monetaria M3 della BCE su base annuale, Effettiva: 2.9%, Previsione: 3.2%, Precedente: 3.3%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti alle famiglie della BCE su base annuale, Effettiva: 2.5%, Previsione: 2.4%, Precedente: 2.4%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti alle società non finanziarie BCE su base annuale, Effettiva: 3.0%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.8%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti del settore privato della BCE su base annuale, Effettiva: 2.8%, Previsione: 2.6%, Precedente: 2.8%
2025.09.26 19:30, EUR, Posizioni nette non commerciali CFTC EUR, Effettiva: 114.3 K, Precedente: 117.8 K
2025.09.29 09:00, EUR, Discorso di Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore del Clima Aziendale, Previsione: -0.71, Precedente: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore di Fiducia Industriale, Previsione: -9.6, Precedente: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore Sentiment dei Servizi, Previsione: 3.6, Precedente: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore Sentiment Economico, Previsione: 94.8, Precedente: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Indice di Fiducia dei Consumatori, Previsione: -14.9, Precedente: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, Aspettative sui prezzi al consumo, Previsione: 18.9, Precedente: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, Aspettative sui prezzi di vendita del settore, Previsione: 7.6, Precedente: 6.7
2025.09.29 12:00, EUR, Discorso del membro del Comitato esecutivo Lane della BCE
2025.09.30 12:50, EUR, Discorso del Presidente Lagarde della BCE
2025.09.30 13:00, EUR, Discorso di Elderson, Membro del Comitato Esecutivo della BCE
2025.10.01 07:30, EUR, Discorso di Elderson, Membro del Comitato Esecutivo della BCE
2025.10.01 07:55, EUR, Discorso del Vicepresidente de Guindos della BCE
2025.10.01 08:00, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI
2025.10.01 09:00, EUR, IPC Core m/m, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC m/m, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.1%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC Core a/a, Previsione: 2.2%, Precedente: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC a/a, Previsione: 2.1%, Precedente: 2.0%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC esclusi energia e alimenti non trasformati su base mensile, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC esclusi energia e alimenti non trasformati su base annuale, Previsione: 2.2%, Precedente: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC, Precedente: 129.31
2025.10.01 09:00, EUR, IPC Core, Precedente: 122.82
2025.10.02 09:00, EUR, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 6.3%, Precedente: 6.2%
2025.10.02 17:00, EUR, Discorso del Vicepresidente de Guindos della BCE
2025.10.03 08:00, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI
2025.10.03 08:00, EUR, Indice Composito S&P Global PMI
2025.10.03 09:00, EUR, IPP m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.4%
2025.10.03 09:00, EUR, IPP a/a, Previsione: 0.6%, Precedente: 0.2%
2025.10.03 09:40, EUR, Discorso del Presidente Lagarde della BCE
2025.10.03 13:50, EUR, Discorso di Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE
2025.10.03 19:30, EUR, Posizioni nette non commerciali CFTC EUR, Precedente: 114.3 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Posizioni nette non commerciali CFTC EUR
|114.3 K
|23 set 2025
|117.8 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|1.4%
|2 Q 2025
|1.5%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Costi Salariali a/a
|3.7%
|2 Q 2025
|3.4%
|Trimestralmente
|Indice dei Costi del Lavoro
|3.6%
|2 Q 2025
|3.4%
|Trimestralmente
|Livello di occupazione
|171.695 M
|2 Q 2025
|171.536 M
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|6.2%
|lug 2025
|6.3%
|Mensilmente
|Variazione dell'Occupazione a/a
|0.7%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestralmente
|Variazione dell'Occupazione trim./trim.
|0.1%
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestralmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC
|129.31
|ago 2025
|129.32
|Mensilmente
|IPC Core
|122.82
|ago 2025
|122.82
|Mensilmente
|IPC Core a/a
|2.3%
|ago 2025
|2.3%
|Mensilmente
|IPC Core m/m
|0.3%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|IPC a/a
|2.0%
|ago 2025
|2.1%
|Mensilmente
|IPC escl. Tabacco a/a
|2.0%
|ago 2025
|2.0%
|Mensilmente
|IPC escl. Tabacco m/m
|0.1%
|ago 2025
|0.0%
|Mensilmente
|IPC esclusi energia e alimenti non trasformati su base annuale
|2.3%
|ago 2025
|2.3%
|Mensilmente
|IPC esclusi energia e alimenti non trasformati su base mensile
|0.3%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.1%
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|IPP a/a
|0.2%
|lug 2025
|0.6%
|Mensilmente
|IPP m/m
|0.4%
|lug 2025
|0.8%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Attività di riserve ufficiali
|€1507.850 B
|ago 2025
|€1498.950 B
|Mensilmente
|Decisione sul tasso di deposito presso la BCE
|2.00%
|2.00%
|Decisione sul tasso di interesse della BOC
|2.15%
|2.15%
|Decisione sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della BCE
|2.40%
|2.40%
|LTRO mirate della BCE
|€51.970 B
|€97.570 B
|Massa monetaria M3 della BCE su base annuale
|2.9%
|ago 2025
|3.3%
|Mensilmente
|Prestiti alle famiglie della BCE su base annuale
|2.5%
|ago 2025
|2.4%
|Mensilmente
|Prestiti alle società non finanziarie BCE su base annuale
|3.0%
|ago 2025
|2.8%
|Mensilmente
|Prestiti del settore privato della BCE su base annuale
|2.8%
|ago 2025
|2.8%
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|€27.7 B
|lug 2025
|€35.8 B
|Mensilmente
|Conto Corrente non destagionalizzato
|€35.0 B
|lug 2025
|€38.9 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|€5.3 B
|lug 2025
|€3.7 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale non destagionalizzato
|€12.4 B
|lug 2025
|€8.0 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative sui prezzi di vendita del settore
|6.7
|ago 2025
|8.9
|Mensilmente
|Fiducia degli investitori Sentix
|N/D
|set 2025
|-3.7
|Mensilmente
|Indicatore Sentiment Economico
|95.2
|ago 2025
|95.8
|Mensilmente
|Indicatore Sentiment dei Servizi
|3.6
|ago 2025
|4.1
|Mensilmente
|Indicatore del Clima Aziendale
|-0.72
|ago 2025
|-0.71
|Mensilmente
|Indicatore di Fiducia Industriale
|-10.3
|ago 2025
|-10.5
|Mensilmente
|Indice Composito S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|51.0
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|50.5
|Mensilmente
|Indice del sentimento economico ZEW
|26.1
|set 2025
|25.1
|Mensilmente
|Indice delle costruzioni S&P Global PMI
|46.7
|ago 2025
|44.7
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|50.7
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|1.8%
|lug 2025
|0.7%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|0.3%
|lug 2025
|-0.6%
|Mensilmente
|Produzione della Costruzione a/a
|3.2%
|lug 2025
|1.8%
|Mensilmente
|Produzione della Costruzione m/m
|0.5%
|lug 2025
|-0.7%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative sui prezzi al consumo
|25.9
|ago 2025
|25.1
|Mensilmente
|Indice di Fiducia dei Consumatori
|-14.9
|set 2025
|-15.5
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|2.2%
|lug 2025
|3.5%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|-0.5%
|lug 2025
|0.6%
|Mensilmente